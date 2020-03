Un titular de la FCSB a semnat cu CFR Cluj. Becali il acuza ca a facut blat in ultima etapa: Sa-si ia catrafusele si sa plece. A luat mita

Ziare.

com

La aflarea vestii, Gigi Becali a fost un car de nervi si l-a acuzat ca a luat intentionat un gol cu FC Botosani, in ultima etapa a Ligii 1, dupa ce a semnat cu CFR Cluj."Nu e chiar atat de simplu, nu e stire bomba, e bomba atomica. El a semnat deja acum 10 zile, eu am aflat de la o persoana care nu ma cunoaste si mi-a dat mesaj. Am crezut ca e gluma si l-am sunat pe el. 'Da, nea Gigi, am semnat!' i-am zis 'Ba, baiatule, esti nebun? trebuia sa anunti'. Tu ai semnat cu o contracandidata. Nu e vorba ca nu va mai apara, dar cum sa mai apere el? Nu vreau sa imi fac pacate, dar inseamna ca mingea inscrisa cu Botosani, de i-a dat-o pe tava, inseamna ca te gandesti la CFR, sa ia campionatul."Mi-a zis ca i-a fost rusine. Cum sa iti fie rusine ma sa imi spui? Sa i-o dai pe tava sa bage ala mingea in poarta nu ti-a fost rusine? Clubul poate sa il contacteze dar face o instiintare in prealabil. Ai voie sa semnezi cu el instiintandu-ma, tu nu ma instiintezi, semnezi cu el, o fi luat si o suma la semnatura...direct mita, cum ar veni", a spus Becali la Pro X Apoi, Becali a anuntat ca Balgradean a fost dat deja afara de la FCSB."Am vorbit cu un avocat, nu mai vreau sa fac asta. E foarte grav, nu imi vine sa cred. Tu aperi cu Botosani cand erai deja la CFR Cluj? Nu a avut nicio nemultumire, nu e vorba de asteptat, de ce nu ai anuntat cand ai semnat? De ce ai aparat cu Botosani?Daca voiam sa prelungim contractul, ii spuneam, nu am avut intentia asta. Aici vorbim de un portar care a aparat cu Botosani cand a semnat cu CFR si care a luat un gol pe care i l-a pus pe tava. Aici vorbim de viciere de rezultat. 100% nu va fi in play-off. I-am zis sa isi ia catrafusele si sa se duca la el acasa. 'Tu ai aparat cu Botosani, la revedere!'. Sa tin spionul in casa?", a mai spus Becali.Balgradean se afla in ultimele sase luni de contract si va pleca liber de contract de la gruparea ros-albastra.El il va inlocui la Cluj pe Giedrius Arlauskis, care se va desparti, de asemenea, de gruparea campioana.Balgradean a semnat cu FCSB la inceputul anului 2018, fiind transferat cu 50 de mii de euro de la Concordia Chiajna.De atunci, el a fost titularul postului de portar al ros-albastrilor.C.S.