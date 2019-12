Unul dintre cei mai buni fotbalisti romani din istoria recenta se retrage

Ziare.

Fostul international roman a ales sa puna capat carierei din cauza problemelor medicale, conform Liga 2 El si-a reziliat contractul cu Gloria Buzau, formatie pentru care evoluase in aceasta toamna.Sursa citata scrie ca Bourceanu a luatt aceasta decizie si pentru ca doreste sa urmeze o cariera de antrenor.Bourceanu a impresionat in tricoul FCSB , in special intre 2011 si 2014, cand a fost un om de baza in gruparea care a dominat Liga 1 si a avut evolutii foarte bune in cupele europene.A prins un transfer in Turcia, la Trabzonspor, dar s-a accidentat grav si a fost nevoit sa revina la FCSB, unde nu a mai avut evolutiile asteptate.In sezonul 2017/2018 si-a recapatat cea mai buna forma si a fost desemnat cel mai bun mijlocas central din campionatul Rusiei, insa apoi s-a accidentat din nou grav si a revenit in tara.Pentru nationala Romaniei, Bourceanu a bifat 26 de partide intre 2009 si 2014.C.S.