Unul dintre cei mai buni fotbalisti romani din istoria recenta si-a anuntat retragerea

Ajuns la varsta de 35 de ani, Pintilii a luat aceasta decizie din cauza accidentarilor repetate din ultima perioada.El va ramane in continuare antrenor secund la FCSB "A fost decizia mea si atat. Sper ca mi-a fost inteleasa de toata lumea. Nu garanta nimeni ca luam titlul cu mine pe teren. Echipa a mers bine, sper sa incepem la fel de bine cum am terminat. As fi vrut sa mai iau un titlu in ultimii ani, asta e cel mai mare regret", a spus Pintilii la conferinta de presa.El a avut si o surpriza la aceasta conferinta de presa, deoarece colegii au patruns peste el in sala si l-au aplaudat, oferindu-i si un tricou.Mihai Pintilii a disputat 43 de meciuri in nationala mare a Romaniei si a marcat un gol.In cariera, el a mai evoluat pentru Auxerre Lugoj, Jiul Petrosani, International Pitesti, Pandurii Targu Jiu, Al Hilal si Hapoel Tel Aviv.C.S.