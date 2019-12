Unul dintre cei mai buni jucatori romani din ulimul deceniu se retrage - surse

Ziare.

Fotbalistul in varsta de 35 de ani are mari probleme cu accidentarile si a hotarat sa atarne ghetele-n cui, anunta Fanatik Ultimul meci disputat de Pintilii a fost pe 22 septembrie, impotriva lui CFR Cluj.De atunci, Pintilii a stat pe tusa din cauza unor probleme musculare.Contractul lui Pintilii cu FCSB expira in vara viitoare, insa sansele ca acesta sa mai joace sunt forte mici.Potrivit sursei citate, Pintilii ar putea ramane insa la FCSB, avand ca optiuni fie sa pozitia de secund al lui Bogdan Andone, fie un loc pe partea administrativa langa Mihai Stoica.Mihai Pintilii a jucat in cariera sa pentru Auxerre Lugoj, Jiul Petrosani, International Pitesti, Pandurii Targu Jiu, FCSB, Al Hilal si Hapoel Tel Aviv.In nationala Romaniei are 43 de selectii si un gol.