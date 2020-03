Va putea juca FCSB pe noul stadion Steaua? Iata ce spune Ministerul Apararii Nationale

Ziare.

Intr-un punct de vedere oferit, reprezentantii Ministerului Apararii Nationale au transmis ca doar CSA Steaua va decide daca o va primi pe FCSB in Ghencea , deoarece noua arena va fi administrata de clubul ros-albastru."Dupa finalizarea obiectivului de investitii, stadionul Steaua - Ghencea va intra in proprietatea Ministerului Apararii Nationale si in administrarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti", a transmis MApN pentruSansele ca sefii CSA Steaua sa o primeasca pe FCSB in Ghencea sunt practic nule, in conditiile in care intre cele doua entitati exista numeroase litigii juridice.Conflictul dintre CSA Steaua si societatea lui Becali a inregistrat deja mai multe episoade in instanta, toate castigate de clubul reprezentat de Florin Talpan.In 2014, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca societatea lui Becali a folosit ilegal marca Steaua timp de zece ani.Apoi, in decembrie 2016, Curtea de Apel Bucuresti a decis ca societatea lui Becali nu are dreptul de a folosi numele "Steaua". In acest sens, vicecampioana si-a schimbat numele in FCSB.Pe rolul Tribunalului Bucuresti exista si un dosar in care CSA Steaua solicita despagubiri de aproape 37 de milioane de euro pentru ca FCSB a folosit ilegal marca "Steaua" timp de zece ani.In paralel, Clubul Sportiv al Armatei a reinfiintat echipa de fotbal Steaua, ce evolueaza in Liga 4, dupa ce a ratat de doua ori promovarea intr-un esalon superior.