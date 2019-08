Valentin Cretu, la FCSB: "Am facut deja plata"

Ziare.

Fundasul in varsta de 30 de ani a fost transferat cu 125.000 de euro pentru transferul acestuia de la Gaz Metan Medias."L-am luat pe Cretu. Am facut deja plata catre Gaz Metan, electronic", a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport In cariera sa, Valentin Cretu a mai evoluat pentru Gloria Buzau, Olimpia Ramnicu Sarat, Concordia Chiajna, Rapid, Beroe Stara Zagora, Cottbus, ACS Poli Timisoara si Gaz Metan Medias.Evolueaza ca fundas dreapta, iar primele trei etape ale Ligii 1 a reusit doua pase de gol.In sezonul precedent a jucat 34 de meciuri in tricoul lui Gaz Metan Medias.