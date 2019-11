Verdictul lui Adrian Porumboiu dupa arbitrajul controversat de la FCSB - Sepsi

Ziare.

com

Fostul mare arbitru international a analizat faza in care FCSB a primit penaltiul din care "Bizonul" Gnohere a egalat la unu.In opinia lui Porumboiu, Horatiu Fesnic a gresit grav cand a acordat penalti pentru intrarea asupra lui Florin Tanase."L-am laudat mereu pe Fesnic, dar nu se impunea penalti. Arbitrii nu realizeaza ca isi pierd cin cota in momentul in care fac astfel de greseli. M-a dezamagit, mai ales ca nu a fost o faza dificila. Nu poti sa dai 11 metri, inseamna ca Fesnic nu e ceea ce am crezut eu ca e", a afirmat Porumboiu la Gsp Live FCSB a castigat partida cu Sepsi cu 2-1 , dupa golurile marcate de Gnohere si Florin Tanase.Dupa acest rezultat, gruparea ros-albastra a urcat pe locul 4 in Liga 1 C.S.