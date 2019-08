Vergil Andronache si-a depus demisia de la FCSB - surse

Ziare.

Fostul secund, devenit interimar si apoi revenit in functia secund dupa aducerea lui Bogdan Arges Vintila si-a depus demisia luni dimineata, sustine Fanatik La auzul acestei vesti, Gigi Becali a mers de urgenta la baza FCSB din Berceni pentru a il convinge pe Andronache sa renunte la demers.Mai mult, si fostul sau secund, Dacian Nastai, vrea sa plece de la echipa.Vergil Andronache a ajuns la FCSB la inceputul anului 2019, fiind secundul lui Mihai Teja.A fost apoi secundul lui Bogdan Andone, pentru ca, dupa plecarea acestuia, sa devina antrenor interimar.Saptamana trecuta, odata cu aducerea lui Bogdan Arges Vintila, tehnicianul in varsta de 48 de ani a revenit in pozitia de secund.Cu Vergil Andronache in pozitia de antrenor principal interimar, FCSB a inregistrat o victorie, doua egaluri si trei infrangeri.