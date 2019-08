Viorel Moldovan se propune antrenor la FCSB

Ziare.

com

Si nici nu va avea pana la meciul de luni cu Astra din Liga 1, acolo unde pe banca va sta secundul lui Andone, e vorba de Virgil Andronache.Pana joi insa, patronul Gigi Becali a anuntat ca stelistii isi vor lua antrenor, discutand acum cu mai multe nume, printre care Cristiano Bergodi sau Edi Iordanescu.Ultima autopropunere a venit insa sambata seara, cand Viorel Moldovan de la Chindia a dat o declaratie surprinzatoare la capatul partidei pierdute cu CFR Cluj , scor 1-4:"Daca m-ar oferta Gigi, ne-am putea intelege. Suntem amandoi in zodia rac. Racii pot colabora intre ei. De ce nu? Nu se stie niciodata ce-ti ofera viitorul", a sunat declaratia lui Moldovan, la capatul partidei cu CFR, la conferinta de presa oficiala."Moldogol" a fost aproape sa ajunga la Dinamo cu o saptamana in urma, fiind ofertat de patronul Negoita, insa alb-rosii nu au putut achita clauza de reziliere impusa de cei de la Chindia, de 100.000 de euro.Fostul atacant de la Coventry sau Neuchatel a preluat pe Targoviste in vara lui 2018 si a promovat formatia in L1. A mai antrenat la FC Vaslui, FC Brasov , Sportul, Rapid , Romania U21.Chindia are un singur punct in acest sezon de Liga 1, obtinut in prima etapa cu Gaz Metan Medias.Joi seara, FCSB are meci acasa in turul III preliminar al Europa League cu Mlada Boleslav din Cehia, meci LIVE pe Ziare.com de la ora 21.30.In cariera de jucator, Moldovan a trecut pe la marile rivale ale lui FCSB, Dinamo si Rapid.D.A.