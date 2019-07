Zbor cu peripetii pentru FCSB spre Armenia

Ziare.

Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica , a declarat, la Aeroportul Henri Coanda, ca jucatorii vor fi afectati de aceasta intarziere."Cei mai periculosi adversari nu sunt cei de la Alaskert... imaginati-va ca ieri am ajuns la 3 dimineata in baza si azi plecam in Armenia. Si vedeti ce se intampla. Trebuia sa plecam la 9:00. Am fost anuntati ca plecam la 11:00-11:30, probabil ca vom pleca la 14:00. Nu e vina nimanui ca ne-am ales meseriile astea, nu trebuie sa ne lamentam, dar oboseala mentala este un factor important, pentru ca imediat se transforma si in oboseala fizica", a declarat Stoica.Oficialul FCSB considera ca echipa sa este favorita in dubla cu Alaskert: " Steaua pare favorita, am urmarit si eu jocul pe care echipa Alaskert l-a disputat in compania formatiei Makedonija, intr-o baza frumoasa s-a disputat, teren in dreapta, teren in spatele portii... Am jucat la Orhei, iar adiacent era un teren de baschet parasit. Nu inteleg de ce UEFA permite unor echipe sa joace in asemenea conditii, pentru ca eforturile sunt mari. Pe noi ne costa 100.000 de euro acest charter care pleaca cu o intarziere pe care nu o stie nimeni. O competitie pe care o respectam, dar cateodata se pare ca nu suntem respectati, jucand pe asemenea stadioane". Mihai Stoica nu a dorit sa comenteze un posibil duel cu Mlada Boleslav (Cehia) sau Ordabasi Simkent (Kazahstan), in turul al treilea preliminar al Europa League, afirmand ca nu e sigur ca FCSB se va califica."Nu discut de Mlada si Ordabasi. Stiu eu daca trecem de Alaskert? Stiu eu daca ajungem in play-off? Daca ajungem acolo putem intalni adversari de cota noastra sau unii care ne depasesc la toate capitolele. Nu bugetele fac diferenta, dar iti faci o idee. Anul trecut am dominat Rapid Viena, dar erorile individuale ne-au facut sa privim jocurile din grupe la tv... Sunt multe necunoscute, prea multe detalii, pe care le aflam daca ajungem acolo", a mai spus Mihai Stoica.Partida FCSB - Alaskert, contand pentru prima mansa a turului doi preliminar al Europa League, se va disputa, joi, de la ora 20:00, la Erevan.