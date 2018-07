Avem sef nou la DIICOT. Iohannis a semnat pentru Oliver-Felix Banila

Iohannis a ignorat apelul procurorilor DIICOT

Pleaca Horodniceaunu, vine Banila

Numirea este valabila pentru o perioada de 3 ani, anunta Administratia Prezidentiala intr-un comunicat remisAstfel, presedintele a acceptat propunerea ministrului Justitiei pentru DIICOT, in pofida unul apel public al procurorilor din institutie.Procurorii DIICOT au decis, in Adunarea Generala, sa ii trimita presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare in care sa ii solicite respingerea propunerii de numire a lui Felix Banila la conducerea Directiei, potrivit unor surse judiciare.Procurorii DIICOT au transmis, in solicitarea catre presedintele Klaus Iohannis , ca proiectul conceput de Felix Banila arata in mod clar ca acesta nu s-a documentat corespunzator, nu cunoaste si nu intelege structura, competenta si aspiratiile Directiei, arata sursa citata.Totodata, acestia apreciaza ca avizul pozitiv dat de catre CSM a transformat "serioasele carente in cunoasterea activitatii, organizarii si functionarii DIICOT demonstrate de candidat prin raspunsurile oferite la numeroasele intrebari avand acest obiect in adevarate calitati precum: profesionalism, buna cunoastere a sistemului judiciar si a problemelor reale cu care se confrunta acesta, prezentand o viziune de ansamblu asupra activitatii DIICOT si identificand solutii pentru imbunatatirea activitatii structurii ".Procurorii DIICOT se mai intreaba, in documentul transmis sefului statului, "cum poate fi adecvata functiei de procuror-sef DIICOT nominalizarea facuta, in conditiile in care candidatul nu vorbeste nicio limba straina?".Amintim ca pe 5 iunie Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv propunerea ministrului Justitiei de numire a procurorului Felix Banila la conducerea DIICOT Felix Banila, in varsta de 46 de ani, este procuror la Parchetul Tribunalului Bacau. In perioada 2010 - 2017, el s-a aflat la conducerea Parchetului Tribunalului Bacau. In 2016, Banila a candidat pentru un post in CSM, fara succes.Conform legii, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul consultativ al CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.Banila ii va lua locul la DIICOT lui Daniel Horodniceanu, care si-a incheiat mandatul in luna mai, iar ulterior a asigurat interimatul pe functie, prin decizia lui Augustin Lazar, procurorul general.Coicidenta sau nu, Iohannis a semnat decretul in ziua in care la sefia DNA si-a depus candidatura Florentina Mirica , un procuror cu greutate din Directie, despre care se spune ca ar fi apropiata de Laura Codruta Kovesi.B.B.