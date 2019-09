Calamitatea de la DIICOT. Toader, CSM si Iohannis

Ziare.

Pentru ca tot raul pleaca de la faptul ca actuala conducere a DIICOT a crezut ca se poate impauna rapid cu un caz care, fara pic de expertiza in domeniu, i se parea simplu. L-au preluat fara sa aiba competenta si fara sa stie cum se gestioneaza o ancheta de omor si tocmai de aceea au ajuns sa calce in toate strachinile posibile.Ar fi putut gasi Felix Banila in DIICOT si vreun procuror care la viata lui a fost si criminalist, dar procurorul capitelor incendiate nu il putea alege si promova decat pe procurorul Patuleanu, cel pe care fostul sef DIICOT se pregatea sa-l dea afara pentru superficialitate si lene, spun surse judiciare.Sigur ca, la rece, pare greu de inteles de ce mama Luizei, care ar trebui sa fie prima interesata de aflarea adevarului, refuza recoltarea de noi probe biologice pentru noi teste ADN. Dar familia Luizei nu discuta la rece, ci la clocot.sa o tina aproape, sa ii castige increderea, sa poata colabora cu ea. Este si o reactie omeneasca, de empatie cu suferinta, dar si o tactica inteligenta care iti usureaza ancheta. Si mi-au spus asta toti procurorii si politistii experimentati cu care am vorbit.Dar DIICOT nu are de unde sa stie asa ceva, pentru ca pachetul de droguri nu are parinti si bunici. Nici capita de fan nu are. De aceea, cu familiile nu a comunicat nimeni, nu le-a explicat nimeni nimic.Un prezidentiabil fara studii, un avocat in cautare de notorietate cu trecut dubios, televiziuni avide de audienta si antijustitie nu au facut decat sa se joace cu mintile, cu sperantele si emotiile unor familii complet ignorate de anchetatori.Asa se face ca oamenii au ajuns sa creada basme cu retele care ar tine fetele in viata sau tot felul de alte aberatii pentru care nu exista nicio proba. Pe de alta parte insa, cum sa nu fie credibile aceste basme cat timp dosarul ramane la DIICOT si aceasta revendicare de competenta nu se poate baza in mod legal decat pe existenta unei retele de trafic de persoane din care DIICOT nu a gasit nici macar o unghie?De ce refuza mama sa furnizeze noile probe? Pentru ca avocatul Tonel Pop i-a bagat in cap ceea ce sustine si prin studiouri de televiziune: ca ADN-ul femeii ar urma sa fie plantat pe oasele gasite ca sa fie atribuite Luizei. O teza imbecila, pentru ca o asemenea plantare ar da ca rezultat ca oasele sunt ale mamei.Dar toate acestea trebuiau explicate cu tact, cu calm. Tot dl Tonel Pop a furnizat si multe alte aberatii: disparitia probelor din dosar, schimbarea declaratiilor lui Dinca etc. Ceea ce innebuneste familia Luizei.Un anchetator experimentat ar fi stiut ca la gradul de degradare a oaselor presupus ale Luizei era greu de extras ADN prin metode clasice. Anchetatori experimentati in zona omorurilor ar fi stiut ca INML nu are dotari foarte bune pentru acest tip de analize. Deci ar fi mers din prima pe ADN mitocondrial in SUA. Dar pachetul de droguri nu are ADN.Ca sa nu mai vorbim despre indiscretia inutila si extrem de enervanta privind tatal biologic al Luizei, ceea ce sigur ca inversunat-o si mai mult pe mama. Credeti ca bunicul putea uita ca dupa disparitia Luizei primul anchetat si pus la detectorul de minciuni a fost el insusi, in timp ce poza masinii lui Dinca zacea intre coperti?Bomboana pe coliva, un parchet necompetent sa ancheteze crimele de la Caracal si incompetent in gestionarea anchetei nu a gasit altceva mai breaz de facut decat sa ceara si sa puna in executare un mandat de aducere pentru mama Luizei.La cererea DIICOT, o duba de jandarmi s-a dus peste o mama a carei fiica nu a fost salvata de DIICOT dupa ce a disparut. Iar circul cu urlete, lesinuri, ambulanta si tot restul a fost pe masura. Conform legii, anchetatorii au dreptul sa treaca la recoltarea cu forta de probe de sange. S-a mai intamplat in cazul suspectilor. Dar mama Luizei nu e suspect. E o victima a unui stat esuat.Deci dupa ce Dinca a actionat nici macar nu se stie cat timp nestingherit fara sa-l deranjeze cineva, acum jandarmii se napustesc in curtea victimelor? E noaptea mintii.Sigur ca mama Luizei trebuie facuta sa se conformeze, dar nu asa, nu cu duba, jandarmi, ambulanta, cu tot satul adunat ca la urs, cu benzina turnata pe haine. Trebuie explicatii precise, constante de la oameni competenti care dea incredere.Dar cine sa se priceapa? Felix Banila este un procuror mediocru din Bacau, care si-a pus ca rechizitoriu reprezentativ in dosarul de la CSM incendierea unor capite. Cum voia sa scape de Daniel Horodniceanu, ministrul Tudorel Toader l-a luat in brate pe dl. Banila, l-a propus procuror sef, sectia de procurori a CSM, spre rusinea ei, i-a dat aviz pozitiv, iar Klaus Iohannis a semnat fara nicio obiectie numirea lui Felix Banila in fruntea DIICOT.Urmaresc demult justitia, este domeniul de care ma ocup in mod special, dar marturisesc ca atata prostie, un termen pe care nu ma sfiesc sa-l scriu ingrosat si subliniat, nu am vazut niciodata. Si efectul acestei prostii este un val de revolta si neincredere care se propaga in societate, cu efecte greu de anticipat.