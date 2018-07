Ce avere are noul sef al DIICOT, Felix Banila

Ziare.

In declaratia de avere completata in luna iunie 2018, in calitate de prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Buhusi, Felix Banila a mentionat faptul ca are in proprietate o casa cu o suprafata de 189 mp, dobandita in anul 2003; un teren intravilan de 5.295 mp, cumparat in anul 2002; si doua autoturisme - un BMW X5, cumparat in anul 2010, si un Mercedes B, cumparat in 2012.La capitolul active financiare, Felix Banila a trecut un cont la BCR cu 19.135 lei, o descoperire de card la BCR cu o valoare de pana la 40.000 lei, doua conturi la BCR Banca pentru Locuinte SA, dar si un credit luat de la BCR in valoare de 41.830 euro.La capitolul venituri, Banila a declarat un salariu anual de 175.138 lei primit in calitate de procuror, la care se adauga venitul sotiei, care este avocat, in valoare de 36.733 lei, plus alocatiile pentru cei doi copii ai familiei.