Criminalul din Caracal nu a fost cercetat si in Italia. Seful DIICOT: Asta stim acum

Ziare.

com

El a admis, insa, ca verificarile nu sunt finalizate, pentru ca inca mai asteapta sa primeasca raspunsuri de la unele dintre autoritatile italiene."Desigur ca am facut verificari sub acest aspect. Am verificat si am stabilit in mod cert ca in perioada 2002-2008 a avut resedinta in Italia, intr-o localitate pe care nu pot sa vi-o comunic, pentru ca....Din verificarile pe care le-am facut pana acum, dar nu sunt finalizate in totalitate pentru ca nu am primit raspunsuri de la toate autoritatile care ar putea sa ne ofere toate lamuririle necesare, se pare ca inculpatul nu a fost cercetat pe spatiul italian si nu a fost cercetat, suspect, ori inculpat, ori arestat in vreo cauza pe teritoriul Italiei, pentru nicio infractiune. La acest moment", a spus Banila, miercuri, raspunzand intrebarii unei jurnaliste.Amintim ca in presa au aparut declaratii ale unor persoane care l-au cunoscut pe Dinca, barbatul de 66 de ani. Mediafax a prezentat marturia unei "persoane care il cunoaste de mic copil", care sustine ca suspectul ar fi un om extrem de violent. Aceeasi sursa vorbeste despre o interdictie de 5 ani pe care Dinca ar fi primit-o sa calce pe teritoriu italian, dupa ce ar fi fost prins cand incerca sa abuzeze fiica unei femei cu care ar fi avut o relatie extraconjugala.Totodata, Digi24 a prezentat declaratia unei romance stabilite in Italia care sustine ca, in perioada in care Dinca a locuit in peninsula, ar fi facut parte din anturajul unui traficant de persoane.