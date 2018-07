Felix Banila a preluat mandatul de sef la DIICOT

Ziare.

Ceremonia a avut loc in prezenta lui Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) . Acesta "a subliniat importanta promovarii unui act de urmarire penala de calitate, precum si necesitatea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, aspecte de natura sa contribuie la consolidarea increderii cetatenilor in justitie", conform unui comunicat DIICOT remisBanila a declarat, in cadrul ceremoniei, ca institutia este o structura de elita a Ministerului Public si ca obiectivul sau prioritar este o evaluare a intregii activitati a DIICOT si stabilirea directiilor de actiune."Procurorul sef al DIICOT a declarat faptul ca obiectivele stabilite in proiectul de management vor fi puse in aplicare, iar activitatea sa se va desfasura intr-un mod deschis si transparent, cu echilibru si respect institutional", se mai arata in comunicat.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea in functia de procuror-sef al DIICOT a lui Oliver-Felix Banila.A.G.