Felix Banila, discutii tensionate cu ministrul Justitiei si procurorul general

Reamintim ca luni, presedintele Klaus Iohannis i-a cerut public sefului DIICOT sa demisioneze , avand in vedere modul dezastruos in care a gestionat cazul crimelor de la Caracal. In replica, marti dimineata, Felix Banila a transmis, prin intermediul unui comunicat de presa, ca nu va demisiona, dar ca va analiza cu atentie solicitarea sefului statului.Potrivit unor surse consultate de, Felix Banila a avut marti o discutie tensionata cu procurorul general, Bogdan Licu, urmata de o discutie de zeci de minute cu ministrul Justitiei, Ana Birchall.De altfel, potrivit surselor citate, ministrul Justitiei a mai avut o discutie cu seful DIICOT vineri, inainte de iesirea publica a lui Klaus Iohannis, in care Birchall i-a reprosat lui Banila felul in care decurge ancheta in cazul Caracal sub aspectul comunicarii cu familia Luizei Melencu. In cadrul acestei discutii a fost invocata posibilitatea revocarii de catre ministrul Justitiei a actualului sef al DIICOT.Discutiile de vineri au fost foarte tensionate, mai ales ca, spun sursele citate, in ziua de vineri, cand mascatii s-au dus peste mama Luizei Melencu sa o aduca pentru recoltarea de noi probe de ADN, la fata locului nu a fost niciun procuror, iar seful DIICOT se pare ca era la cules de vie!Luni, presedintele Klaus Iohannis a cerut demisia procurorului sefului DIICOT, din cauza modului in care se desfasoara ancheta de la Caracal.Seful statului si-a exprimat nemultumirea in legatura cu mai multe aspecte, printre care si modul in care a fost tratata de procurorii DIICOT mama Luizei Melencu. Iohannis i-a invinovatit pe anchetatori ca prin modul in care procedeaza ridica suspiciuni si decredibilizeaza institutiile implicate in ancheta.Numirea lui Banila ca sef DIICOT a fost una controversata. Procurorii DIICOT i-au trimis anul trecut o scrisoare presedintelui Iohannis in care ii cereau sa nu-l numeasca pe Banila la sefia Parchetului Antimafie Amintim ca mama Luizei Melencu, una dintre victimele de la Caracal, a reclamat ca ea si familia ei sunt "tratati ca ultimii oameni".Mai multi jandarmi si politisti s-au prezentat, vineri dupa-amiaza, in localitatea Diosti, la locuinta familiei Melencu, pentru a o duce pe mama Luizei la DIICOT, urmand sa ii fie prelevate noi probe biologice.Femeia a refuzat sa mearga, iar bunicul fetei a amenintat ca isi da foc si si-a turnat combustibil pe haine. Barbatul a suferit pusee de hipertensiune, ambii fiind transportati la spital.Politia Romana a anuntat, vineri seara, ca mandatul de aducere nu a putut fi pus in aplicare, data fiind starea de sanatate a femeii, confirmata de medicii de la Spitalul Judetean Craiova.Ulterior, Monica Melencu a fost de acord sa i se recolteze probe biologice pentru un nou test ADN. Ea s-a prezentat, luni, la sediul Politiei Romane pentru a-i fi prelevate probe biologice pentru stabilirea profilului genetic mitocondrial.Apoi, femeia a anuntat, dupa o intalnire cu Bogdan Licu, ca a depus o plangere penala la Parchetul General "Am simtit ca vorbim cu un om, nu cu un procuror general, un om care a putut sa faca distinctia intre teroare si omenie", a declarat Monica Melencu, la iesirea din sediul Parchetului General.Bunicul Luizei a explicat ca au depus o plangere la Parchetul General, insa avocatul familiei, Tonel Pop, a refuzat sa spuna impotriva cui a fost depusa aceasta plangere.