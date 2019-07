Cazul de la Caracal se complica tot mai mult. Seful DIICOT: Nu avem elemente clare ca fetele sunt moarte. Nu avem inca rezultate ADN

LIVE TEXT

Dosarul in care a fost deja arestat preventiv Gheorghe Dinca, care a recunoscut ca a ucis cele doua tinere, a fost preluat, vineri noapte, de DIICOT Craiova , dupa ce Parchetul Tribunalului Olt si-a declinat competenta.Marti, procurori DIICOT au inceput urmarirea penala in rem pentru neglijenta in serviciu , cu privire la apelurile telefonice initiate de Alexandra Macesanu catre 112.Pe fir a intrat si Sectia Speciala a Adinei Florea , care a cerut de la DIICOT Craiova dosarele crimelor din Caracal in copie certificata, pentru a ancheta modul in care procurorii de la Parchetul din Caracal si cei de la DIICOT Craiova au intervenit si s-au ocupat de caz.- Inca de la inceput vreau sa va spunem ca ne exprimam regretul pentru situatia in care sunt puse familiile celor doua victime si va asigur de toata seriozitatea noastra.- Dimineata Dinca Gheorghe a fost transferat la Jilava pentru expertiza psihiatrica.- Nu avem pana acum nici macar concluzii preliminare cu privire la fragmentele osoase gasite si tot ce a aparut pe surse sunt stiri neconfirmate.- Periodic noi, DIICOT, va vom comunica ce s-a mai facut.- Prioritar pentru noi e aflarea adevarului si stabilirea adevarului prin probe temeinice.- Vreau sa va asigur ca verificam fiecare varianta, orice pista care apare, inclusiv in presa.- Din 27 iulie, de cand am fost sesizati, desfasuram activitatile necesare in aceasta cauza.INTREBARI:Va afirm cu certitudine ca da. In materia traficului de persoane si minori, DIICOT-ul are competenta exclusiva.Avem si aici competenta. Urmarim toate pistele. Sunt tata a doua fete, ne-am dori, din tot sufletul va zic, sa gasim victimele in viata.Bineinteles. Pana nu avem probe clare ca una sau alta a fost ucisa sunt doar indicii. Pana nu avem stabilit in mod cert, nu putem ignora nicio varianta de lucru.Procurorii DIICOT Craiova au fost sesizati prima oara in acest caz in 5 iunie. Pana acum, au fost facute o serie de activitati, au fost ridicate si imaginile stradale, in masura in care au mai fost gasite.Nu am spus asta, am spus ca pana nu avem indicii clare verificam toate pistele. Avem acele fragmente osoase ridicate de la fata locului, nu am primit un rezultat. Un element pe care il consider esential: victima e un minor de 15 ani. Admitand ca ar fi fost arsa in acel butoi metalic, am fost la Craiova si m-am edificat si am constatat ca nu e un butoi in adevaratul sens al cuvantului. E o soba, un arzator improvizat artizanal de inculpat probabil. Nu are capace la ambele capete ale cilindrului. Nu are fund in partea interioara si focul se asaza dedesubt.Ar trebui sa avem in vedere ca nu putem sa ne axam in exclusivitate nici pe declaratia inculpatului. Are niste drepturi pe care indiferent de crima comisa trebuie sa i le respectam.In urma cercetarilor la fata locului, s-au desfasurat toate actele necesare pentru a ne asigura ca victimele nu se afla in acel imobil sau in curtea imobilului. Ale noastre cautari trebuie sa aiba in vedere un alt spatiu sau locuri din proximitatea adresei - Strada Craiovei 169.Daca poate fi adus trebuie adus ca nu putem sa avem suspiciunea ca am plantat noi probe.Avem obligativitatea.Da.Ceea ce am vazut eu sunt procesele verbale si plansele fotografice. De aici rezulta ca nu ar fi vorba despre niste grpi sapate cu putin timp inainte. Sunt tuburi in curte, un canal confectionat cu mult timp anterior pentru a-l ajuta in accesul...pentru a repara anumite autovehicule, insa nu a fost identificat nimic.Nu ne putem axa exclusiv pe declaratia inculaptului.Asa se pare ca a fost cooperant, insa la momentul la care s-a icercat conducereea in teren cu inculpatul pentru a identifica locurile in care a aruncat cadavrele a devenit confuz, a declarat ca activitatea pe care a desfasurat-o, in cazul primei victime, ca initial a aruncat-o in Olt, apoi in Dunare.I s-a certtu sa ne conduca, a spus ca a facut drumul pe noapte si nu-si mai aduce aminte.Eu nu pot sa confirm asta, nici nu pot nega. Conducerea in teren cu incupatul se va reface de indata ce va putea fi posibila, dupa ce va fi transferat inapoi si vom incerca sa restabilim conditiile in care s-a desfasurat acea deplasare.Da, avem consimtamantul inculpatului, urmeaza sa fie testat.Nu ma sustrag unui astfel de raspuns, dar sunt detalii de natura a afecta bunul mers al anchetei.Sunt elemente de amanunt.Cum am spus anterior, nu putem neglija niciuna dintre versiuni.Cercetarile nu se axeaza exclusiv pe trafic de persoane, minori sau omoruri ci si pe activitatea desfasurata de operatorii 112. Pe aceasta stare de fapt nu am primit sesizari.Ar trebui sa fac o verificare, nu vreau sa va dau informatii neverificate.Nu eram la sediu, in prima faza nu a recunoscut, ulterior, dupa discutii cu anchetatorii si aparatorul, a recunoscut. Ne punem si noi intrebarea fireasca ce l-a determinat sa recunoasca... Tine exclusiv de cnstiinta sa si de modul in care intelege sa-si construiasca apararea.Alexandra... Va referiti la victima de 15 ani? Da.Pana acum nu s-a facut, astepta sa vedem ce rezultate vor veni. Acel experiment judiciar poate fi facut oricand, sunt foarte multe lucruri de facut.Exact, da, sper ca le vom primi in curand.Nu e apanajul nostru, necesita timp, nu sunt secialist in domeniu, nu pot sa-mi dau cu parerea.In viata, nu!Inteleg ce ati ineteles dvs. Noi trebuie sa intervenim cu un picamar, sa spargem acea suprafata, nu ne putem asuma riscul de a ridica suspiciuni cu privire la corecttudinea anchetei.E o ipoteza pe care o lansati dvs si nu sta in picioare.Eu nu le-as spune oameni. Acele gropi sunt facute anterior datei.Canalul din beci e facut cu mult inainte.... Iti permite accesul sa desfasori nu stiu ce activitati mecanice.Nu am vazut aceste imagini, nu pot sa va zic despre ce e vorba, v-am spus ca noi astazi nu am desfasurat nicio perchezitie.Fac cei de la politie cu cei de la ISU, altceva n-a fost dispus.Asa cum va spuneam, nu neglijam niciuna dintre versiuni. Desfasuram cercetarile avand in vedere ambele victime, nu doar Alexandra ci si cealalta.... aaa.... Luiza.Daca si DIICOTUL e depasit de caz....Am verificat si am stabilit cert ca in 2002-2008 a avut resedinta in Italia, intr-o localitate pe care nu pot sa vi-o comunic, pentru ca.... Nu am primit raspunsuri de la toate autoritatile, dar din verificari se pare ca nu are interdictie pe spatiul italian si nu a fost cercetat pe teritoriul Italiei pentru nicio infractiune.Bineinteles. Au fost 2 apeluri, au fost verificate cele doua posturi telefonice, sunt 2 cartelii pre-pay achizitionate de pe teritoriul Romaniei cu foarte putin timp inainte de disparitia fetei.La aceasta intrebare va rog sa acceptati ca nu pot sa va raspund.Pana acum nu s-a constatat nicio legatura.Este trimis in instanta.Nu-mi cereti detalii. N-as vrea ca cineva sa-si ia informatii din aceasta conferinta de presa. Se pare ca inculpatul a actionat singur, dar nu putem neglija nici alta varianta.Va dati seama ca e o intrebare la care nu as putea sa va raspund cu exactitate. Nu cunosc intreaga familie a inculpatului.Sunt detalii care ar aduce prejudicii anchetei, nu pot sa va raspund.O sa vedem ce ne spun specialistii.Se pare ca nu a mai parasit domiciuliul deloc dupa ora 12:00.Aproximativ ora 12.... A plecat sa ia ceva de mancare si dupa pranz nu a mai parasit domiciliul.Sunt amananunte cu privire la care am facut niste verificari, dar aceasta detinere nu trebuie sa fie neaparat in drept. Pe numele sau nu mai detine.Soferul dubitei a fost audiat, nu va pot da detalii, aveau o relatie de prietenie.Nu excludem nicio varianta.Stiti foarte bine ca nu.Ma faceti sa ma repet din nou. Nu putem face astfel de afirmatii fara opinia specialistilor.Pe alte probe, nu in acel cazan. Atat in autoturism, cat si in locuinta.In comunicatul de presa de ieri au fost detaliate toate activitatile.Explicatia o aveti in OUG de declinare a competentei de catre Parcehtul de pe langa Tribunalul Craiova.Nu noi am cerut, competenta noastra a fost atrasa. Existau indicii rezonabile.Reveniti dar v-am explicat. Incuaptul are drepturi pe care nu le putem incalca.Dreptul la aparare.Nu, locul faptei e asigurat.Accesorii ale uneia dintre victime.Daca ati ajuns inaintea noastra sunteti de felicitat.Mai aveti si alte intrebari?Ati obosit?(Ofteaza) Nu.