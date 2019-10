Noua sefa de la DIICOT o pastreaza ca mana dreapta pe Oana Haineala. Banila ceruse sa fie retrasa

Cine conduce DIICOT-ul ca interimar

Inainte de a demisiona din functia de sef al DIICOT, Banila ceruse CSM sa inceteze delegarea acesteia in functie. Fost presedinte al CSM si fost consilier al lui Banila, Haineala fusese delegata in aceasta functie din 1 iulie 2019, pe o perioada de 6 luni.Oana Haineala a fost sef al Corpului de Control al Ministerului Justitiei in perioada in care institutia a fost condusa de Tudorel Toader.Oana Schmidt Haineala este unul dintre cei patru procurori DIICOT care ancheteaza cazul crimelor de la Caracal.Imediat dupa ce a preluat interimatul conducerii, Hosu a revenit asupra deciziei lui Banila. Astfel, Haineala ramane pe pozitia de adjunct al sefului DIICOT, fiind in acest moment numarul 2 la conducerea structurii.Giorgiana Hosu are peste 20 de ani vechime in magistratura. A fost adjunct al sefului DIICOT si in perioada 2013-2014, cand directia era condusa de Alina Bica. In noiembrie 2014, dupa arestarea Alinei Bica, Hosu a preluat ca interimar functia de procuror-sef DIICOT.Ea a candidat pentru acest post si a pierdut concursul, in aprilie 2015, in favoarea lui Daniel Horodniceanu. In februarie 2019, ea a revenit in functia de adjunct al procurorului sef DIICOT, intr-o procedura de nominalizare a unor sefi de parchete initiata de Tudorel Toader.In 2017, sotul Giorgianei Hosu, fostul comisar-sef de politie Dan Hosu, a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat de mai multe infractiuni de coruptie, printre care dare de mita si trafic de influenta. Dosarul este pe rolul Tribunalului Bucuresti.