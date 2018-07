Primele declaratii ale noului sef al DIICOT: Nu poti sa fii indragit de toata lumea

Ziare.

Acesta a precizat ca planul de management pe care l-a propus la audierea pentru obtinerea postului va suferi modificari in functie de rezultatul evaluarii. Banila spune ca vrea sa fie "un sef cat mai eficient" si ca se bazeaza pe procurorii din subordine.Intrebat ce fel de sef isi doreste sa fie, Banila a spus, la Digi 24, ca intr-o astfel de structura este foarte greu sa fie indragit de toata lumea."Intr-o astfel de stuctutra nu poti sa fii indragit de toata lumea. Eu sunt constient de acest lucru. O sa incerc sa fiu un sef cat mai eficient", a spus Banila.Acesta a precizat ca, cel mai probabil, planul sau de management va suferi modificari, in functie de analiza pe care o va face activitatii DIICOT.Intrebat ce parere are despre procurorii care i-au criticat prestatia de la interviul sustinut in fata Sectiei pentru procurori a CSM, Felix Banila a spus: "Nu sunt nici patimas, nici ranchiunos. Voi trece sub auspiciile trecutului ceea ce s-a intamplat". Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a procurorului Oliver-Felix Banila, pentru o perioada de trei ani.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a procurorului Oliver-Felix Banila la conducerea DIICOT in 11 iunie, propunerea fiind avizata favorabil de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.Contracandidatul lui Felix Banila la concursul pentru ocuparea postului de procuror sef al DIICOT a fost actualul sef al DIICOT Daniel Horodniceanu.Felix Banila, in varsta de 46 de ani, este procuror la Parchetul Tribunalului Bacau. In perioada 2010 - 2017, el s-a aflat la conducerea Parchetului Tribunalului Bacau. In 2016, Banila a candidat pentru un post in CSM, fara succes.Mandatul lui Daniel Horodniceanu la conducerea DIICOT a expirat in 19 mai, fiind apoi prelungit cu sase luni, conform procedurii.