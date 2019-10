Procurorul Felix Banila a demisionat de la sefia DIICOT, Iohannis a semnat decretul UPDATE Cerere-surpriza pentru Oana Haineala

Cine conduce DIICOT-ul ca interimar

Pe ultima suta de metri, Felix Banila a facut o miscare surprinzatoare si a solicitat Sectiei pentru procurori din CSM sa inceteze delegarea in functie a adjunctului sau, procurorul Oana Haineala. Conducerea interimara a DIICOT va fi preluata de celalalt procuror - sef adjunct al institutiei, Giorgiana Hosu.Surse din magistratura au explicat pentru Ziare.com ca noul procuror-sef interimar al DIICOT, Giorgiana Hosu, ar putea retrage cererea trimisa de Banila la CSM, de incetare a delagatiei Oanei Haineala.Giorgiana Hosu are peste 20 de ani vechime in magistratura. Ea fost adjunct al sefului DIICOT si in perioada 2013-2014, cand directia era condusa de Alina Bica. In noiembrie 2014, dupa arestarea Alinei Bica, Hosu a preluat ca interimar functia de procuror-sef DIICOT.Ea a candidat pentru acest post si a pierdut concursul, in aprilie 2015, in favoarea lui Daniel Horodniceanu. In februarie 2019, ea a revenit in functia de adjunct al procurorului sef DIICOT, intr-o procedura de nominalizare a unor sefi de parchete initiata de Tudorel Toader.In 2017, sotul Giorgianei Hosu, fostul comisar -sef de politie Dan Hosu, a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat de mai multe infractiuni de coruptie, printre care dare de mita si trafic de influenta. Dosarul este pe rolul Tribunalului Bucuresti.Felix Banila a fost numit in aceasta functie, pentru un mandat de 3 ani, pe 23 iulie 2018. El a condus DIICOT-ul doar 436 zile.Miercuri dimineata, in jurul orei 11:30, seful DIICOT, Felix Banila, si-a anuntat demisia. El sustine ca si-a dat "demisia de onoare" dupa ce a discutat cu procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, ministrul Justitiei, Ana Birchall si membrii Sectiei pentru procurori din CSM."Demisia mea este absolut necesara pentru a oferi colegilor mei posibilitatea de a-si continua activitatea intr-un climat lipsit de presiune", explica Banila.Banila ramane in fruntea DIICOT pana la emiterea mandatului de revocare din functie, care va fi emis de Klaus Iohannis. Dupa revocarea din functie, interimatul la conducerea DIICOT va fi asigurat de unul dintre cei doi adjuncti ai lui Banila: Giorgiana Hosu sau Oana-Andrea Schmidt-Haineala.Procurorul Felix Banila a postat pe site-ul DIICOT un lung mesaj privind demisia sa si cazul Caracal."Desi am convingerea ca nu am esuat in indeplinirea atributiilor conferite de lege in calitate de procuror sef al DIICOT, iar spetanu depaseste nivelul priceperii mele si al aptitudinii solutionarii ei de catre ai mei colegi;In urma discutiilor purtate cu Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu Ministrul Justitiei si cu membrii Sectiei de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dar si in baza propriului rationament;Am inteles sa imi depun demisia de onoare din functia de procuror sef al Directiei de Investigarea Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, sens in care am inaintat-o Ministrului Justitiei, respectand parcursul legal al actului numirii in aceasta functie, pentru a aprecia cu privire la oportunitatea transmiterii ei neintarziate Presedintelui Romaniei, spre a fi acceptata si a se luat act de aceasta, in vederea emiterii decretului de eliberare din aceasta functie, data pana la care voi continua sa asigur conducerea DIICOT.Aceasta nu vine pe fondul faptului ca nu mi-as fi facut datoria si ca nu mi-as fi pus toata priceperea, profesionalismul si buna-credinta in exercitarea functiei, pe care cu onoare inca o ocup;Dar consider ca la acest moment, demisia mea este absolut necesara pentru a oferi colegilor mei posibilitatea de a-si continua activitatea intr-un climat lipsit de presiune.Asa cum am mai spus-o, activitatea DIICOT nu se rezuma doar la cazulsi daca acesta este pretul pe care trebuie sa il platesc pentru continuarea in bune conditii a activitatii - desi unul injust, consider - accept sa ma retrag din functie, lasand Directiei de Investigarea Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism stabilitatea celor 6 functii de conducere din cadrul sectiilor structurii centrale si a celor alte 6, din cadrul serviciilor aferente acestora, precum si un corp profesional bine pregatit, onest si de buna-credinta, cu adevarat independent ca procurori, apt a atinge toate obiectivele legale si strategice ale directiei, in ciuda oricaror alte argumente sau/si speculatii contrare.Va asigur ca sunt pe deplin constient de implicatiile acestui act si de responsabilitatea ce incumba functiei de procuror sef al DIICOT, insa nu pot accepta ca directia, a carui parte integranta sunt, sa reprezinte tinta predilecta si lipsita de aparare a celor care au obligatia de rezerva ori a unor persoane neavizate domeniului sau/si lipsite de cultura juridica necesara.Desi nu am nimic a-mi reprosa, intrucat cazul de la Dambovita nu incumba activitatilor si competentei DIICOT, iar de la momentul revenirii mele din concediu (29 iulie 2019), am directionat ancheta intr-o maniera corecta, justa si legala, in timp ce efectuarea, continuarea si finalizarea acesteia este responsabilitatea exclusiva a procurorilor de caz, a caror independenta, nici eu si nici nimeni altcineva, nu trebuie si nu poate a o incalca.Daca as ramane in functie, as risca sa antrenez directia intr-un conflict care, pe termen mediu si lung, nu ar putea avea efecte pozitive nici pentru mine si nici pentru DIICOT.Mi-as dori, insa, ca gestul meu sa ramana unul izolat, lipsit de relevanta pe care multi, nu numai din sistemul judiciar, o pot intui si sa nu deschida calea unor demisii/demiteri ori revocari arbitrare, cu grave si iremediabile consecinte asupra independentei justitiei, in general si a procurorilor, in mod special".- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a primit astazi, 2 octombrie 2019, demisia lui Felix Banila, iar aceasta a fost inaintata presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Conducerea interimara a DIICOT urmeaza sa fie preluata de procurorul - sef adjunt al institutiei, Giorgiana Hosu.Potrivit unor surse din magistratura, inainte de a-si da demisia, Banila a cerut Sectiei pentru procurori din CSM sa inceteze delegarea in functie a celuilalt adjunct al sau, procurorul Oana Haineala. Fost consilier al lui Banila, Haineala fusese delegata in aceasta functie din 1 iulie 2019, pe o perioada de 6 luni.Oana Haineala a fost sef al Corpului de Control al Ministerului Justitiei in perioada in care institutia a fost condusa de Tudorel Toader.La mai putin de trei ore de la anuntul demisiei, Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea din functia de procuror-sef al DIICOT a lui Felix Banila.Surse din magistratura au explicat pentru Ziare.com ca noul procuror-sef interimar al DIICOT, Giorgiana Hosu, ar putea retrage cererea trimisa de Banila la CSM, de incetare a delegarii Oanei Haineala si astfel aceasta ar ramane in functia de adjunct al procurorului-sef DIICOT.