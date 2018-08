Seful DIICOT a convocat o conferinta de presa despre o captura de droguri despre care n-a putut sa spuna nimic

Ziare.

Conferinta a fost anuntata cu doua ore inainte, astfel incat redactiile sa aiba timp sa se organizeze si toti jurnalistii sa poata ajunge la declaratii, iar spatiul virtual s-a umplut de mesaje care anticipau ancheta in cazul acuzatiilor facute de Liviu Dragnea ca s-ar fi incercat asasinarea sa , asa cum cerusera mai multe organizatii civice Cand s-a facut ora 14:00, Banila a venit in fata jurnalistilor. "O sa va pun la dispozitie si niste fotografii, le avem pe WhatsApp", le-a spus el inainte sa inceapa, urmand apoi cateva minute de discutii tehnice despre cum pot fi distribuite imaginile.Oficialul a anuntat ca cinci tone de din substanta de baza din care se face heroina si 20 de kg de cocaina au fost capturate la granita Romaniei de la un strain care voia sa treaca prin tara noastra."Am tinut sa ne vedem astazi, pentru a comunica in mod public despre o situatie descoperita de curand. As vrea sa va aduc la cunostinta publica faptul ca, in urma unui control de rutina efectuat in data de 22 august anul curent, de catre Politia de Frontiera, in punctul de trecere de la Nadlac, asupra unui ansamblu de vehicule inmatriculat in strainatate care a fost condus de un cetatean strain, au fost descoperite cantitatile de aproximativ 5 tone de anhidrida acetica si 20 de kilograme de cocaina de o puritate de aproximativ 99%", a anuntat seful DIICOT.Anhidrida acetica este substanta de baza pentru heroina si din cele 5 tone ar fi putut fi preparata o tona din letalul drog.Banila a mai dezvaluit ca "ansamblul de autovehicule urma sa tranziteze teritoriul Romaniei" si ca, in urma acestei operatiuni, a fost retinuta o singura persoana, soferul, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.Banila a tinut sa multumeasca public SRI, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, "pentru profesionalismul deosebit" si "cooperarea eficienta"."La ora aceasta cercetarile se afla in desfasurare si, de aceea, nu va putem oferi si alte detalii si sunt convins ca avem intelegerea dvs", a conchis el.Jurnalistii au incercat sa afle detalii, macar din ce tara era soferul, sau locul de provenienta a drogurilor, daca erau de productie braziliana sau columbiana, dar Banila nu a dat nicio informatie in plus, repetand ca ancheta este in desfasurare.Surprinsi ca au fost convocati pentru asta, jurnalistii au insistat: "I-ati gasit, foarte frumos, dar dati-ne niste detalii, dati-ne de-o stire".Banila le-a spus ca mizeaza pe profesionalismul lor si le-a mai raspuns la o ultima intrebare inainte sa plece.Astfel, "ce cetatenie are suspectul?" a primit de la seful institutiei raspunsul "straina".Numirea lui Banila la conducerea DIICOT a fost controversata, multe voci din domeniu criticand faptul ca acesta nu are deloc experienta necesara pentru ocuparea unui asemenea post. De altfel, prestatia sa la audierea in CSM a fost una slaba.Iata aici cum s-a desfasurat: "Nu pot spune ca stapanesc o limba straina". Dosar de referinta, ancheta privind arderea unei capite de fan