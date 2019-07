Seful DIICOT a laudat presa ca a gasit imagini cu criminalul din Caracal inaintea procurorilor. Replica taioasa a unei jurnaliste (Video)

Ziare.

Imaginile au fost prezentate marti de Digi24 si Dinca e vazut in timp ce intra intr-o farmacie, asa cum le spusese si Alexandra celor de la 112, ca barbatul s-a dus sa cumpere o alifie sa ii trateze ranile. El si-a lasat masina acolo si a mers pe jos spre casa, drum care a durat in jur de 2 ore.Cateva ore mai tarziu, in imaginile suprinse de camerele de supraveghere apare si un autoturism albastru din care coboara suspectul, care a rugat se pare un vecin sa il aduca sa isi recupereze masina. Acest moment se intampla in jurul orei 13:00 iar Dinca e vazut si aruncand o punga peste un gard. Amintim ca ultimul apel al Alexandrei la 112 a fost facut la 11:12:36 si s-a incheiat cu politistul care ii spunea sa lase linia libera.In conferinta de miercuri, Banila a fost intrebat despre aceste imagini. Intai, seful DIICOT a fost intrebat daca anchetatorii au stabilit ce a facut Dinca dupa ora la care se presupune ca ar fi comis crima."Se pare ca nu a mai parasit domiciliul deloc dupa ora 12:00", spune sigur pe el seful DIICOT, insa jurnalistii il atentioneaza ca e vazut pe camerele de supraveghere dupa ora 12."Aproximativ ora 12.... A plecat sa ia ceva de mancare si dupa pranz nu a mai parasit domiciliul", se corecteaza Banila, adaugand si ca soferul masinii din care coboara Dinca a fost audiat, dar ca nu poate da alte detalii decat ca intre cei doi barbati exista o relatie de prietenie.Spre finalul conferintei, Banila este intrebat din nou de aceste inregistrari, jurnalistii dorind sa afle daca procurorii au identificat ce a aruncat suspectul peste gard.Au mers procurorii sa caute acele obiecte pe care Gheorghe Dinca este filmat aruncandu-le peste gard?Da.Si ce au gasit in punga?Au fost gasite elemente... accesorii ale uneia dintre victime.Imaginile de pe camerele de supraveghere au fost....: Au fost ridicate toate imaginile.Cand? Inainte sau dupa ce au aparut la televizor? Va spun de ce: domnul de unde am luat ieri imaginile ne-a spus public ca nimeni nu l-a cautat.Care domn?Domnul care are camera de supraveghere ale carei imagini au aparut in presa.Va dati seama ca daca dvs ati ajuns intr-o locatie inaintea noastra, sunteti de felicitat.Sau dumneavoastra de criticat.Aveti ce sa va reprosati cu privire la modul in care au actionat subalternii dvs?Nu cred ca suntem la momentul unei evaluari critice. Desigur ca ne vom face o analiza. Mai aveti si alte intrebari?Nu.Ati obosit?Nu, dvs?Nu.