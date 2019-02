Seful DIICOT anunta ca sunt aproape gata anchetele Sky News si Black Cube

Control in dosarul Rompetrol

Seful DIICOT a vorbit, miercuri, despre cazurile de larg interes ale institutiei si a aratat ca dosarele protestelor din 10 august si al traficului de organe din Ilfov sunt intr-o faza incipienta si se lucreaza, in vreme ce dosarele Black Cube, Sky News si cel care il vizeaza pe Cristian Borcea sunt aproape de final.", a dezvaluit Banila.Despre dosarul traficului de organe de la Ilfov, seful DIICOT nu a dorit sa comenteze, precizand ca este o cauza in faza incipienta."Dosarul cu Borcea privind circuitele fictive, dupa cum stiti au fost facute perchezitii, se urmaresc circuitele financiare, se fac perchezitii informatice si in scurt timp cred ca vom avea si o solutie.La fel si in dosarul Black Cube, avem un inculpat si cred ca in foarte scurt timp vom avea si o solutie.Dosarul Sky News este finalizat si in acest moment se redacteaza solutia, astfel ca in foarte scurt timp vom avea un comunicat pe aceasta tema", a mai spus Banila.Intrebat despre dosarele vechi ale DIICOT, Tandarei si Rompetrol, Banila a explicat ca a dispus un control in cazul dosarului Rompetrol pentru a vedea de ce dureaza atat de mult ancheta.", a spus procurorul sef.Despre cazul Tandarei , Banila nu a dorit sa comenteze situatia din instanta a spetei, respectiv achitarea tuturor celor din dosar, dar a mentionat ca procurorii DIICOT au atacat decizia."Dupa cum bine stiti, IJ s-a sesizat impotriva magistratilor care au lucrat in acea cauza si nu ma pot pronunta, fiind o cauza judiciara in curs. Cert e ca noi, DIICOT, am declarat apel fata de toti inculpatii fata de care s-au dispus solutii in acel dosar. Nu pot specula eu de ce a durat atat de mult aceasta cauza. Rechizitoriul a fost intocmit acum noua ani de zile", a precizat Felix Banila.