Seful DIICOT, intrebat daca in gropile cimentate de Dinca pot fi alti oameni: Eu nu le-as spune oameni

Iata intreaga conferinta sustinuta de Felix Banila: Nu avem elemente clare ca fetele sunt moarte. Nu avem inca rezultate ADN

Ziare.

com

Banila a insistat ca legea ii obliga pe procurori sa faca perchezitiile doar in prezenta inculpatului, ca altfel i s-ar incalca dreptul la aparare si ar putea exista si suspiciunea ca au fost plantate probe, chiar daca avocatul lui Dinca ar fi prezent.Cum jurnalistii au tot insistat pe aceasta tema, Banila s-a enervat, a ridicat tonul si a facut afirmatii incalificabile, care se inscriu in aceeasi linie a lipsei totale de empatie din institutiile de stat.Ati perchezitionat toata curtea, toata casa, au fost perchezitionate acele gropi cimentate?In urma cercetarilor la fata locului, s-au desfasurat toate actele necesare pentru a ne asigura ca victima sau victimele nu se afla in acel imobil sau in curtea imobilului. Va pot afirma cu maxima certitudine ca ale noastre cautari trebuie sa aiba in vedere un alt spatiu sau locuri din proximitatea adresei - Strada Craiovei 169.Intrebarea era daca ati facut deja aceste cercetari, daca ati intrat in acea casa, daca ati verificat terenul, daca in ultimele zile ati facut aceste cercetari.Cercetarile au fost facute in 26 si 27 iulie. Astazi nu am desfasurat nicio perchezitie domiciliara nicaieri, insa nu putem neglija nici aspectele de la fata locului. Vreau sa va afirm faptul ca cercetarea la fata locului va fi reluata, pentru ca nu e finalizata. Fiind vorba despre o cauza care se desfasoara cu un inculpat in stare de arest preventiv, cercetarea la fata locului o sa fie reluata doar in prezenta lui si, mai mult, si a aparatorului lui.Este obligatoriu ca inculpatul sa fie la fata locului la cercetari?Daca poate fi adus, trebuie adus, ca nu putem sa avem suspiciunea ca am plantat noi niste probe.Legal sunteti obligati?In ce priveste conducerea in teren cu inculpatul, obligatoriu trebuie desfasurata.Deci exista acele gropi cimentate. Ce e cu ele? Au fost desfacute, au fost verificate?Ceea ce am vazut eu sunt procesele verbale si plansele fotografice. De aici rezulta ca nu ar fi vorba despre niste gropi sapate cu foarte putin timp inainte. Sunt niste tuburi betonate, amplasate in curtea inculpatului, exista un canal confectionat cu mult timp anterior pentru a-l ajuta in accesul...pentru a repara anumite autovehicule, insa in acestea nu a fost identificat nimic.(...)Nu se mai face acum o cercetare la fata locului si sunteti convins ca in acele gropi nu mai pot exista victime, indicii?In viata, nu!Chiar daca nu sunt in viata, nu vi se pare important sa vedeti?Ba da, tocmai de aceea va spuneam ca aceasta cercetare la fata locului trebuie reluata si va fi reluata.Deci ne spuneti ca asteptati o saptamana sa fie adus suspectul sa vedeti daca in gropi ar putea exista cadavrele unor oameni?Inteleg ce ati inteles dvs. Noi trebuie sa intervenim cu un pick-hammer, sa spargem acea suprafata, v-am explicat ca la momentul acesta, fiind cauza cu inculpat aflat in arest preventiv, nu ne putem asuma riscul de a ridica suspiciuni cu privire la corectitudinea instrumentarii unei astfel de cauze si inculpatul are drepturi pe care trebuie sa i le respectam.Daca s-ar fi sinucis inculpatul?E o ipoteza pe care o lansati dvs si nu sta in picioare.Deci asteptati procedural sa il scoateti de la Jilava pe suspect ca sa vedeti daca in acele gropi mai sunt sau nu oameni.Eu nu le-as spune oameni. Si intelegeti ce vreau sa spun cu asta. Asa cum arata gropile, ele sunt facute anterior datei fie chiar si de 14 aprilie 2019.(...)Nu pot sa intre procurorii doar in prezenta avocatului?Reveniti, dar v-am explicat. Inculpatul are drepturi pe care nu le putem incalca.Ce drepturi i-ati incalca?Dreptul la aparare si dreptul la inviolabilitatea propriului domiciliu.Dreptul la aparare in ce sens?Pai este un inculat, v-am spus, in stare de arest prevetiv.Chiar daca pot fi gasite acolo probe care ar ajuta ancheta?Locul faptei, ca urmare a reluarii cercetarii la fata locului va suferi modificari. Noi avem foarte multe chestiuni de examinat in amanaunt. Cercetarile, in momentul in care vor fi reluate, trebuie facute la milimetru, trebuie cercetat fiecare obiect de acolo. Vor trebui inlaturate obstacole, vor trebui lucruri care nu vor mai arata in acel fel dupa efectuatrea activitatii.Pot fi compromise probe in acest timp?Nu.De ce sunteti atat de sigur?Locul faptei e asigurat.