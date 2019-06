Unul dintre cei mai buni fotbalisti din istoria recenta si-a anuntat retragerea

Ziare.

Torres, cu peste 120 de goluri marcate la Atletico (2011-2007, 2016-2018), a parasit clubul madrilen in iulie 2018 pentru Sagan Tosu din Japonia, unde a avut probleme pentru a-si mentine greutatea optima.''Dupa 18 ani de neuitat, a venit timpul sa pun capat carierei mele de jucator'', a scris Torres pe Twitter , adaugand ca va sustine duminica o conferinta de presa in Japonia pentru a-si detalia decizia.Torres a debutat in 2003 pentru nationala Spaniei, iar in finala EURO 2008 a marcat golul decisiv in finala cu Germania. El a pus umarul apoi si la castigarea CM 2010 din Africa de Sud. La EURO 2012, Torres a fost golgheterul competitiei si a ajutat nationala iberica sa-si apere titlul. El a strans 110 selectii pentru Spania si a marcat 38 de goluri, fiind al treilea golgheter in ierarhia all-time, dupa David Villa (59) si Raul (44).Cea mai prolifica perioada a lui Torres a fost la Liverpool, intre 2007 si 2011, cand a marcat 81 de goluri in 142 de meciuri in toate competitiile. El a stabilit un record britanic pe piata transferurilor, cand s-a mutat la Chelsea (2011), cu care a castigat Liga Campionilor, Europa League si Cupa Angliei.