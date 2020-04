Manual pentru reconstructia Romaniei

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Poate criza ne-a facut sa uitam care ne era statutul in februarie 2020: cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeana, cele mai scumpe credite pentru o tara din Uniunea Europeana, cea mai mare pierdere de populatie pentru o tara din Uniunea Europeana, penultima tara din aceeasi Uniune la performanta economica, cea mai saraca populatie din Uniune.Romania este a treia cea mai bogata tara din UE in resurse naturale, Romania este a sasea cea mai mare tara din Uniunea Europeana si cu toate acestea romanii erau, inainte de corona-criza, cei mai saraci dintre cetatenii UE, in termeni de avere financiara neta, de doua ori mai saraci decat polonezii si ungurii si de trei ori mai saraci decat cehii:Avem nevoie, pentru aceasta, de trei pasi fundamentali si corect executati:Sa evaluam corect situatia, fara a ne minti si fara a ascunde rezultatele analizelor;Sa cumparam medicamentul corect, in doza corecta si in cantitate suficienta;Sa aplicam tratamentul corect, la timp si integral.Evaluarea corecta, sincera si obiectiva a situatiei in care ne aflam ne va elibera de povara minciunii. Chiar daca o consecinta a recunoasterii starii reale a natiunii va afecta electoral principalele partide, vinovate deopotriva, chiar daca nu la fel de mult. Dar ne va face bine ca popor, ne va elibera de minciuna in care traim de mai multi ani. De minciuna ca suntem tigrul economic al Europei si ca personajul colectiv Grindeanu-Tudose-Dancila-Orban este un Mozart al administratiei, un copil precoce care a impresionat continentul.Hai sa stam stramb si sa judecam drept. Iata faptele: aproape un sfert din angajatii din tara au intrat in somaj (tehnic sau real), pretul titeiului a ajuns sub costul de extractie din Romania, in conditiile in care cinci din primele 10 companii din tara sunt din aceasta industrie, 100 de miliarde de lei s-au evaporat din cele 1.500 de miliarde de lei cat reprezenta cifra de afaceri globala a firmelor din tara (6% adica si suntem inca departe de reinceperea activitatilor), peste 70% din comertul exterior al nostru se datoreaza Uniunii Europene (Germania, Italia si Franta avand mai mult de jumatate din aceasta pondere) si acolo se asteapta caderi ale PIB de peste 5-6%.Si iata cum le citeste lumea normala la cap: FMI previzioneaza pentru Romania o cadere de peste 5% anul acesta, analistii bancilor locale se duc cu aceste prognoze pana la - 7%, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) crede ca economia romaneasca se va contracta cu 8,9%, agentia de rating Fitch anunta ca vom avea o scadere a economiei de 5,9% si un deficit de finantat de 8%, ceva mai mic decat cel anuntat de FMI (aproape 9%).Vi se pare o perspectiva sumbra, ingrijoratoare? Oare n-ar trebui sa facem ceva? Nu, nu, nu, ne linisteste Guvernul. Nu mai credeti in cifre, spune Florin Citu. Nu vom avea o contractie prea mare, maxim 1,9% din PIB si ne vom reveni imediat. Imediat ce iesim din case ...Operatiuneafunctioneaza din plin. Guvernul nu va recunoaste niciodata realitatea economiei pana la alegeri. Guvernul vrea sa-si protejeze nepotii si amantele care formeaza aristocratia bugetara, guvernul vrea sa plateasca in continuare pensiile speciale, guvernul vrea sa mareasca pensiile cu 40% la 1 septembrie, guvernul vrea sa-si prea-fericeasca baronii locali cu PNDL, guvernul vrea, de fapt, un singur lucru: sa castige alegerile!De altfel, ma lasa perplex preocuparile guvernamentale de capatuire ale unor printi ai bugetului. Bunaoara, ce credeti ca a mai legiferat guvernul sub imperiul crizei? Nici mai mult, nici mai putin decat prelungirea mandatelor presedintelui Consiului National pentru Combaterea Discriminarii, Csaba Ferenc Asztalos, al doilea cel mai longeviv feudal bugetar al tarii: ocupa acelasi scaun inca din 2005, de 15 ani. Si cam cum credeti ca intampina mareata sarbatoare de 1 mai harnicul guvern: se straduieste sa-i aprobe cererea de intrare in partid unuia dintre eternii si fascinantii baroni ai gazelor, nimeni altul decat directorul Romgaz, Adrian Volintiru (). Pe bune? Omul care a ratat singura investitie intr-o centrala pe gaze (Iernut) inceputa de statul roman in ultimii zeci de ani? Omul care ne tine de multe ierni cu depozitele subterane de gaze pline, dar cu capacitatea de extractie de acolo redusa la minim? Adica nu era de ajuns ca il platiti cu sute de mii de euro in loc sa-l dati pe mana instantelor, acum vreti sa-l si inrolati in partid, sa devina un semi-zeu in sacou galben?Zilele trecute, patronii si administratorii marilor companii din Romania, speriati de efectele reale ale corona-crizei, au avut un moment de luciditate si au solicitat conducatorilor tarii sa aloce o suma-soc pentru sprijinirea unui nou start al economiei, dupa modelul statelor occidentale. (). Imediat au primit un raspuns pe masura, de la insusi economistul-sef al Bancii Nationale, Valentin Lazea, care, sub titlul pompos "" le spune oamenilor de afaceri, cu o cinica ingamfare: "Ceea ce le este permis statelor dezvoltate nu le este permis statelor emergente, precum Romania". Si cu asta-basta, elitele bugetare le-au inchis gura fraierilor de contribuabili.Numai ca economistul-sef al institutiei cu cel mai mare salariu mediu din tara cu cei mai saraci oameni din UE uita un lucru esential:, iar el, din pacate, dezvolta o periculoasa ratiune a somnului. Cititorii avizati ar trebui sa se infioare de curajul lui Lazea de a da lectii de cumintenie romanilor. Acesta este un printisor politic, al carui partid politic (PSDR, unde a fost chiar vice-presedinte), l-a propulsat si secretar de stat si la BNR (ca doar oamenii nu ajungeau de pe strada acolo), ca economistul-sef al guvernatorului pe viata al bancii centrale. Si vine acest printisor, dupa ce s-a dedulcit in zeci de fotolii caldute rezervate politic si decreteaza ca noi nu trebuie sa avem aceleasi drepturi precum dragii lui nemti si francezi (omuletul e cam socialist in sufletul lui). Pai, bine, mai economistule-sef, dar tu si patronul tau de ce aveti dreptul sa aveti aceleasi salarii ca omologii vostri din "tarile dezvoltate"? adica de ce numai voua va este permis sa va "aliniati" si noua nu?Concluzia, dragi romani: nu va mai luati dupa muste.Pentru ca, da, pare ireal ca economia romaneasca sa beneficieze de un pachet de 20-30 de miliarde de euro pentru reconstructie. Dar daca ne croim un buget care respecta aceleasi reguli precum cele ale tarilor la care ne invta Lazea sa nu privim, totul devine posibil.Oricum, sa nu uitam ca Lazea nu s-a ambalat de pomana: exemplul "tarilor dezvoltate" arata ca bancile centrale cumpara acolo titluri autohtone, nu au arestat rezerva valutara pentru a mentine cursul atat de strans incat a omorat orice export. Cum? Sa permitem noi deprecierea cursului, in favoarea exportatorilor romani si sa cheltuim rezerva valutara pentru sustinerea economiei? Pai, cum sa mai faca ei "forex"-uri mestesugite si interventii "de sustinere" a cursului? Pai, pana la urma, ce nevoie avem de un curs mai "bland" decat rata inflatiei? Sau cumva aparam importurile si nu m-am prins eu? Oricum, jumatate din datoriile Romaniei sunt in euro si jumatate in lei, deci nu este nicio justificare pentru mentinerea unui curs valutar cu pretul amputarii capacitatii de export a romanilor. (, desi valoarea capitalului detinut de stat este cea mai mare din tarile estice si centrale din Uniune:Practic, desi avem un nivel de peste 20.000 USD/locuitor al detinerilor statului (la nivelul Germaniei sau Marii Britanii), avem cel mai scazut scor al calitatii infrastructurii din UE (la egalitate cu Bugaria).Plecand de la acest fapt, este extrem de simplu de a intelege caAvem cea mai mare productie de porumb si de floarea soarelui din Uniune, a treia de grau, dar noi importam carne de porc si avem deficit de aproape 3 miliarde USD la comertul agro-alimentar.Avem cea de-a doua rezerva de gaze naturale din Uniunea Europeana si nu putem s-o exploatam. Avem, in acelasi timp, cea mai debila industrie petrochimica din regiune si suntem abia pe locul 14 in Uniune la productia de energie electrica. Astfel, este aproape automat sa facem din. Cel putin 4 grupuri energetice noi, cu o putere instalata totala de 2000 Mw, plus terminarea investitiei de la Iernut, repunerea in functiune a capacitatilor de productie a ingrasamintelor chimice, refacerea si repornirea petrochimiei plus re-constructia capacitatilor distruse de catre monstrul demolator al tarii, OMV. Si daca tot suntem aici, sa spunem ca avem o sansa istorica: pretul ridicol de mic al titeiului a compromis orice investitie straina in extractie de gaze/titei pe termen mediu, iar constructia conductei de export Marea Neagra-Ungaria a sucombat pe cale naturala () .Singurul plan realist de reconstructie al Romaniei este cel bazat pe investitii publice. Cele de mai sus plus sase universitati in primele 2000 din lume, plus trei institute nationale oncologice si trei pentru boli cardiovasculare. Dar, daca am vrea sa depasim nivelul propagandei de partid si de stat, ar trebui sa observam ca, desi se vorbeste foarte mult despre efectul de multiplicare al investitiilor publice, toata lumea la noi se fereste sa spuna ceva despre calitatea administrarii investitiilor facute. Altfel spus,. Orice kilometru de drum poate sa fie niste bani ingropati in asfalt sau o scara pe care economia sa creasca. Dezvoltarea unui stat depinde, in mod esential, de calitatea administratiei publice, de calitatea celor care conduc acel stat.Milionul de euro investit in Germania nu are acelasi efect ca milionul de euro investit in Romania. Mai precis, multiplicatorul investitiilor publice in Germania este de 2,08 (dupa patru trimestre), in Austria de 1,43, in Cehia de 0,5, in Polonia de -0,32, in Romania de -0,42 si in Ungaria de -1,14. E drept ca aceasta masurare a fost facuta in anul 2014, dar ea este corecta ca ierarhie. Asa ne putem, bunaoara, explica de ce diferenta de performanta (PIB/locuitor, metodologie PPP) dintre Romania si Ungaria a scazut constant in ultimii 20 de ani, desi Ungaria a investit mult mai mult in infrastructura. Se poate, bineinteles, corela, acest multiplicator, cu indicatorul global de "eficienta a sectorului public":Daca stam stramb si judecam drept, parca nici nu e exgerat sa constatam ca un scor global al eficientei sectorului public din Romania de 0,44, in comparatie cu unul de 0,58 in Polonia, cu unul de 0,59 in Ungaria, cu unul de 0,93 in Germania si unul de 0,96 in Olanda nici nu e ceva exagerat. Si cand te gandesti ca aceste tabele sunt din anul 2013, cand nu avusesem inca experimentele Dancila sau Tudose...Ei, dar poate sunt cercetatorii europeni nedrepti cu Romania. Hai sa vedem ce spun si cei de la FMI, in lucrarea "Is the Public Investment Multiplier Higher in Developing Countries? An Empirical Exploration", Alejandro Izquierdo, Ruy Lama, Juan Pablo Medina, Jorge Puig, Daniel Riera-Crichton, Carlos Vegh, and Guillermo Vuletin, IMF, 2019 . Ei au calculat efectul de multiplicare al unei investitii publice, dupa 8 trimestre, in toate tarile Uniunii Europene, tot in 2014:Desi fotografia in sine este relevanta, s-o "traducem" si mai bine:Si acum sa tragem aer tare in piept si sa spunem pe nerasuflate: