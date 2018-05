O rivala a Daciei Logan va fi scoasa de la vanzare

Ziare.

In urma schimbarilor din grupul Fiat-Chrysler, italienii nu vor mai produce modelul Tipo, un rival al Daciei Logan, potrivit Quotidiano. De pe piata va fi retras si modelul Punto, masina care a avut cele mai proaste rezultate din istorie la testul EuroNCAP. Potrivit sursei citate, anuntul oficial va fi facut pe 1 iunie.Fiat va mai produce doar modelele 500 si Panda, insa nu in Italia, ci in Polonia.Uzinele Fiat din Italia se vor reprofila si vor fi reconfigurate pentru a produce masini mult mai scumpe, precum noul SUV Maserati si SUV-uri din brandul Jeep.In cadrul acestui proces de schimbari, de pe piata va disparea si modelul Alfa Romeo MiTO, produs la Torino.C.S.