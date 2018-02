Un nou rival pentru Dacia Duster

Ziare.

SUV-ul italienilor va intra in competitie cu Dacia Duster 2018, anunta Motor.es "Cateva surse ne-au sugerat ca modelul va fi desenat special pentru a rivaliza cu Dacia Duster", noteaza publicatia citata.Va avea o lungime intre 4 si 4.1 metri si va fi disponibil si intr-o versiune cu tractiune integrala.2019 e anul in care va aparea pe piata, iar preturile vor fi similare cu cele ale Dusterului construit la Mioveni.Spre deosebire de Duster, noul SUV al celor de la Fiat va avea un aspect mai urban. Totusi, calitatea materialelor va fi mai slaba decat a celor folosite la 500X.12.350 de euro e pretul de pornire in Romania pentru noua generatie a SUV-ului celor de la Dacia.I.G.