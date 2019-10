Fiat Chrysler si PSA formeaza al patrulea producator auto global, cu o capitalizare de 50 de miliarde de dolari

Ziare.

com

Entitatea combinata, cu o capitalizare bursiera de aproximativ 50 de miliarde de dolari, va avea vanzari anuale de aproape noua milioane de vehicule, fiind al patrulea producator auto global, dupa Volkswagen, alianta Renault - Nissan - Mitsubishi si Toyota, transmit AP, Reuters si DPA.PSA si FCA au mai purtat anul acesta negocieri, inainte ca Fiat Chrysler sa propuna o fuziune de 35 de miliarde de euro cu Renault . Grupul PSA detine brandurile Peugeot, Citroen si Opel.In comunicatul oficial se arata ca "firmele au ajuns la un acord pentru a negocia o combinare deplina a respectivelor entitati printr-o fuziune intre egali".Entitatea combinata va putea imparti costurile privind dezvoltarea vehiculelor electrice si autonome, va putea imparti tehnologia si va economisi bani, avand o putere de cumparare mai mare."Noua companie va fi detinuta in proportie de 50% de actionarii PSA si 50% de actionarii FCA", se arata in comunicatul comun al celor doi producatori auto.Presedintele FCA, John Elkann, si directorul general al PSA, Carlos Tavares, isi vor mentine pozitiile in entitatea combinata, care ar urma sa realizeze economii anuale de costuri de 3,7 miliarde de euro (4,1 miliarde de dolari).Grupul nascut in urma fuziunii dintre PSA si FCA va fi inregistrat in Olanda, va fi listat la bursele din Paris, New York si Milano si va avea sedii in Franta, Italia si SUA.