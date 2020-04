FIFA a anuntat noul clasament mondial: Locul ocupat de Romania

Ziare.

Prima pozitie este ocupata in continuare de Belgia, urmata de Franta, actuala campioana mondiala, si Brazilia, cea mai titrata selectionata din fotbalul mondial.In aceasta perioada erau programate mai multe meciuri de pregatire, precum si barajele pentru calificarea la EURO 2020, competitie amanata cu un an ca urmare a crizei generate de Covid-19.Islanda, pe care Romania urma sa o infrunte pe 26 martie, la Reykjavik, in primul meci al barajului Ligii Natiunilor pentru EURO 2020, se afla in continuare pe 39, in timp ce posibilele adversare ale tricolorilor intr-o eventuala finala a barajului, Ungaria si Bulgaria, ocupa locurile 52, respectiv 59.1 (1). Belgia 1.765 puncte2 (2). Franta 1.7333 (3). Brazilia 1.7124 (4). Anglia 1.6615 (5). Uruguay 1.6456 (6). Croatia 1.6427 (7). Portugalia 1.6398 (8). Spania 1.6369 (9). Argentina 1.62310 (10). Columbia 1.62211 (11). Mexic 1.62112 (12). Elvetia 1.60813 (13). Italia 1.60714 (14). Olanda 1.60415 (15). Germania 1.60216 (16). Danemarca 1.59817 (17). Suedia 1.57917 (17). Chile 1.57919 (19). Polonia 1.55920 (20). Senegal 1.55521 (21). Peru 1.54422 (22). SUA 1.54223 (22). Tara Galilor 1.54024 (24). Ucraina 1.53725 (25). Venezuela 1.51726 (26). Austria 1.50727 (27). Tunisia 1.50628 (28). Japonia 1.50029 (29). Turcia 1.49429 (29). Serbia 1.49431 (31). Nigeria 1.49332 (32). Slovacia 1.49033 (33). Iran 1.48934 (34). Irlanda 1.48635 (35). Algeria 1.48236 (36). Irlanda de Nord 1.47637 (37). Romania 1.47538 (38). Rusia 1.47039 (39). Islanda 1.46540 (40). Coreea de Sud 1.464.............................................52 (52). Ungaria 1.41659 (59). Bulgaria 1.381...