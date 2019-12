FIFA solicita in instanta doua milioane de franci de la Blatter si Platini

Ziare.

"Daca aceste fonduri vor fi recuperate, impreuna cu dobanda aferenta, vor fi folosite pentru dezvoltarea fotbalului, zona in care acesti bani ar fi trebuit sa plece in mod normal", se arata intr-un comunicat al FIFA.FIFA anunta de saptamana trecuta ca va sesiza justitia elvetiana pentru a obtine recuperarea acestei sume. Plata frauduloasa a stat la baza suspendarii lui Blatter si Platini pentru sase, respectiv patru ani, din orice activitate legata de fotbal. Justitia elvetiana a deschis in septembrie 2015 proceduri penale impotriva celor doi, suspendarea lui Platini expirand in luna octombrie.In varsta de 64 ani, Platini a fost ales presedinte al UEFA in 2007 si a fost suspendat in octombrie 2015 de Comisia de Etica a FIFA, pentru plata controversata de doua milioane franci elvetieni primita de la Blater in schimbul activitatii lui de consilier.Suspendarea fostului castigator al Balonului de Aur a expirat pe 6 octombrie.