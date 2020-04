Acuzatii grave la adresa presedintelui FIFA

Ziare.

com

Ministerul public al Confederatiei (MPC) a inceput sa anchetez la inceputul lui 2016, putin dupa alegerea lui Infantino la conducerea FIFA, atribuirea de catre acesta a unui contract de drepturi TV unei firme offshore, in conditiile in care el inca era juristul sef al UEFA Potrivit La Tribune de Geneve, Infantino, "ingrijorat" din cauza acestei anchete, i-a scris prietenului sau din copilarie, Rinaldo Arnold, devenit procuror in Haut-Valais, regiune din care amandoi sunt originari."Voi incerca sa explic MPC ca este in interesul meu ca totul sa fie lamurit cat mai repede, sa se spuna ca nu am nicio legatura cu aceasta afacere", a scris el, intr-un e-mail citat de acest cotidian.Arnold contribuise deja la organizarea unei prime intalniri intre procurorul general Michael Lauber si Infantino.Arnold i-a raspuns atunci lui Infantino: "Importanta e intalnirea de peste doua saptamani. Daca vrei, te pot insoti din nou."Intalnirea a avut loc pe 22 aprilie 2016, a indicat ziarul. Continutul intalnirii ramane "misterios", iar MPC "refuza sa vorbeasca despre asta", adauga ziarul.Contactat de AFP, MPC nu a dorit sa comenteze articolul din La Tribune de Geneve.FIFA nu a reactionat pana acum. Ea a afirmat intotdeauna ca intalnirile dintre Infantino si ministerul public au avut ca scop sa arate ca federatia este "pregatita sa colaboreze cu justitia elvetiana".In noiembrie 2017, "dupa o a treia intalnire informala" intre Infantino si Lauber, MPC a pus capat anchetei vizand contractul semnat de Infantino cand era la UEFA.La Tribune de Geneve mentioneaza de asemenea contacte telefonice repetate intre procurorii elvetieni si avocatii de la FIFA."Se pare ca procurorii au ajutat FIFA sa-si formuleze cererile" ca reclamanta, scrie ziarul, adaugand ca aceasta atitudine "pare incompatibila cu datoria de impartialitate a MPC".Un raport al Autoritatii de supraveghere a parchetului elvetian (AS-MPC), citat la inceputul lui martie de ziarul francez Le Monde si obtinut de AFP, arata ca un apropiat al lui Infantino ar fi incercat de asemenea sa obtina informatii confidentiale despre o ancheta vizand instanta, in iulie 2015, cu sapte luni inainte ca Infantino sa fie ales presedinte al FIFA.