Arsene Wenger se intoarce in fotbal

Ziare.

com

Wenger, 70 de ani, s-a bucurat de succes in perioada in care a pregatit echipele AS Monaco, apoi Arsenal, aflandu-se pe banca tehnica a ''tunarilor'' timp de 22 de ani, din 1996 pana in 2018.Cu Wenger antrenor, Arsenal a castigat trei titluri de campioana in Premier League si sapte Cupe ale Angliei.Saptamana trecuta, Wenger s-a aratat interesat in a prelua banca tehnica a echipei germane Bayern Munchen , aflata in cautarea unui nou antrenor principal dupa demiterea croatului Niko Kovac, insa oficialii bavarezi, desi au apreciat activitatea tehnicianului francez de-a lungul timpului, au declinat oferta acestuia.