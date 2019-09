FIFA a anulat voturile Egiptului pentru Gala The Best

Ziare.

Formularul de vot transmis de federatia egipteana catre FIFA pe 15 august prezenta semnaturi cu majuscule si nu pareau autentice."In plus, aceste formulare nu au fost semnate de secretarul general, lucru ce era obligatoriu", a precizat forul international intr-un comunicat. Lionel Messi a castigat ancheta pentru premiul The Best al FIFA, in care ierarhia a fost stabilita de voturile capitanilor si selectionerilor echipelor nationale precum si al unui jurnalist din fiecare tara. Mohamed Salah, starul Egiptului, s-a clasat pe locul 4, dar nu a primit voturile din tara sa, ale selectionerului Shawki Gharreb si capitanului Ahmed El-Mohammadi.FIFA sustine ca a transmis doua note federatiei egiptene pe 19 august, pentru confirmarea voturilor de la selectioner si capitan, care insa au ramas fara raspuns pana la termenul limita de 21 miercuri noaptea.Balba federatiei egiptene a declansat supararea lui Salah, care si-a schimbat starea pe reteaua Twitter , mentionand ca joaca pentru Liverpool, dar nu si pentru echipa nationala . Singurul vot validat de FIFA din Egipt a fost cel al jurnalistului Hany Danial, care l-a vazut pe primul loc in ancheta pentru premiul The Best pe senegalezul Sadio Mane, coechipierul lui Salah la FC Liverpool.