FIFA a dat publicitatii o lista cu directive si recomandari: Ce se intampla cu Ianis Hagi

, informeaza dpa."Din cauza suspendarii tuturor competitiilor in vigoare, in numeroase tari, este evident in acest moment ca sezonul nu se va incheia la data prevazuta initial. In consecinta, se propune prelungirea contractelor pana la incheierea efectiva a sezonului. Aceasta masura este in conformitate cu intentiile partilor in cauza la semnarea contractului si are drept scop pastrarea echitatii si stabilitatii sportive", a explicat FIFA.Forul condus de Gianni Infantino a adaugat ca un principiu similar se va aplica si jucatorilor care isi incep contractul in debutul sezonului viitor, subliniind totodata ca datele prevazute pentru perioada de transferuri din aceasta vara vor fi probabil amanate.Pentru ferestrele de mercato, FIFA "va fi flexibila si va permite ca perioadele de transfer relevante sa fie mutate, astfel incat acestea sa se incadreze intre sfarsitul vechiului sezon si inceputul noului sezon", se arata in comunicatul federatiei internationale.Ianis Hagi evolueaza in prezent la Glasgow Rangers sub forma de imprumut de la Genk.