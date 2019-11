FIFA a dictat trei suspendari pe viata intr-o singura zi

Ziare.

Argentinienii Eduardo Deluca si Jose Luis Meiszner, fosti secretari generali ai CONMEBOL, si Manuel Burga, fost presedinte al Federatiei peruane, au fost suspendati pe viata din orice activitate legata de fotbal, a indicat FIFA. De asemenea, fiecare a primit o amenda de 1 milion de franci elvetieni, a adaugat forul fotbalistic mondial intr-un comunicat.Potrivit anchetei, cei trei au luat mita in schimbul unor contracte acordate unor firme pentru drepturile de difuzare si de marketing ale competitiilor organizate de CONMEBOL si de Confederatia din America de Nord si Centrala (CONCACAF), intre 2004 si 2015.In cadrul amplului scandal de coruptie de la FIFA, doar doi fosti responsabili ai CONMEBOL au comparut in SUA intr-un proces in care a iesit la iveala darea de mita in valoare de milioane de dolari, sume platite de firme de marketing sportiv unor oficiali ai fotbalului din America Latina, in schimbul drepturilor TV si de promovare a turneelor de pe continent, printre care Copa America si Copa Libertadores.Juan Angel Napout, fost presedinte al Federatiei paraguayene si al CONMEBOL, a fost condamnat la noua ani de inchisoare, cea mai aspra pedeapsa dictata de justitia americana impotriva unui baron al fotbalului sud-american in scandalul FIFAgate.Un fost presedinte al Confederatiei braziliene, Jose Maria Marin, a fost condamnat la patru ani de inchisoare.