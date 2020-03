FIFA anunta amanarea mai multor meciuri din cauza coronavirusului

Ziare.

Cele doua foruri au emis un comunicat comun in care precizeaza, ca in anumite conditii si in acord cu federatiile nationale, o serie de partide se pot disputa totusi in cele doua perioade, relateaza EFE."FIFA si AFC continua sa evalueze situatia in legatura cu COVID-19 si urmeaza sa decida si sa introduca alte modificari in calendarul preliminariilor asiatice pentru Mondialul din 2022 cu scopul de a garanta securitatea si sa protejeze sanatatea tuturor persoanelor implicate", se arata in comunicat.Lista meciurilor amanate va fi stabilita de FIFA si AFC, care au decis in acelasi timp amanarea Campionatului Asiei la futsal, criteriu de calificare la CM din Lituania (5-16 august).Turneele preolimpice de calificare se vor disputa conform calendarului initial, cu exceptia partidei feminine dintre Coreea de Sud si China, care se va juca in perioada 1-10 iunie.