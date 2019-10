FIFA anunta noi schimbari

Ziare.

com

Pana acum, FIFA oferea detalii minime in asemenea cazuri, iar pana in urma cu trei ani, multe masuri disciplinare implicand meciuri din preliminariile Cupei Mondiale nici nu erau anuntate oficial publicului larg.''Lumea va putea compara si confrunta deciziile, indiferent ca este vorba de rasism, discriminare sau conduita violenta. Marea problema care a persistat a fost ca lumea nu putea vedea motivele in deciziile luate si consecinta inevitabila era ca oamenii deveneau suspiciosi'', a declarat Alasdair Bell, secretar general adjunct al forului international.Intr-un comunicat, FIFA a precizat ca a infiintat un portal legal care sa ofere accesul direct la documente in interesul partilor implicate in activitatile legale si de conformitate ale FIFA. Cazurile vor fi prezentate pe portal cu mai multe detalii, incepand de la sanctiunile oficialilor pentru mita, trucarea meciurilor pana la conduita suporterilor, a jucatorilor sau antrenorilor. Vor fi publicate si documente legate de cazurile care ajung la TAS si in care FIFA este parte.