FIFA ia prima masura din cauza pandemiei de coronavirus

Ziare.

com

Intr-un comunicat, FIFA a precizat ca meciurile prevazute in fereastra internationala situata intre 23 si 31 martie vor fi amanate pentru o data ce urmeaza a fi comunicata.FIFA a luat aceasta decizie dupa ce s-a consultat cu Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL), care isi manifestase ingrijorarea privind disputarea acestor meciuri.''Selectionatele sud-americane risca sa nu poata conta pe jucatorii convocati care evolueaza in Europa, din cauza ca acestia, sosind din tari cu nivel ridicat de contaminare, ar putea fi plasati in carantina'', a avertizat CONMEBOL intr-un comunicat, dupa ce s-a consultat cu cele 10 federatii angajate in preliminarii.Prima etapa din preliminariile sud-americane era prevazuta in perioada 26-28 martie si printre meciurile de interes se anuntau Argentina - Ecuador sau Brazilia - Bolivia. Meciurile din preliminariile sud-americane se disputa intr-o grupa unica, cu meciuri tur-retur, in 18 etape care in mod normal se vor incheia in noiembrie 2021.CONMEBOL nu a luat inca nicio decizie privind Copa America 2020, la care participa cele 10 tari sud-americane, precum si Qatar si Australia, ca invitate, in perioada 12 iunie -12 iulie, in Argentina si Columbia.Pandemia de coronavirus a afectat fotbalul din intreaga lume, astfel ca in unele tari meciurile se joaca cu portile inchise iar in altele campionatul a fost suspendat, precum in Italia, Spania, Romania, China, Coreea de Sud sau Japonia.