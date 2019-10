FIFA infiinteaza o noua competitie

Ziare.

Aceasta atribuire subliniaza influenta tot mai mare pe care gigantul asiatic o are in lumea fotbalului si ar putea deschide calea organizarii unui Campionat Mondial de catre China, care viseaza de mult timp la astfel de oportunitate.Anuntul a fost facut in cursul unei reuniuni a Consiliului Federatiei internationale de fotbal care a avut loc la Shanghai, in estul Chinei.Membrii Consiliului au ales China "in unanimitate", a subliniat Infantino.Reales in luna iunie pentru un al doilea mandat, valabil pana in 2023, Gianni Infantino a indicat ca doreste ca forul de pe care il conduce sa ajunga venituri comerciale in valoare de "50 miliarde dolari" pentru versiunea reformata a Cupei Mondiale a cluburilor. El nu a precizat, insa, cate editii vor fi necesare pentru asta si, potrivit unei surse bine informate, chestionate de AFP, suma avansata de Infantino este "putin credibila".Actuala versiune a Mondialului cluburilor se disputa cu participarea a sapte echipe, intre care si castigatoarea Ligii Campionilor europeni. Editiile 2019 si 2020 vor avea loc in Qatar, tara care va gazdui si Cupa Mondiala din 2022.