FIFA sare in ajutorul jucatorilor: Ce se va intampla cu jucatorii care nu au fost platiti

Noul fond, denumit FIFA FEP, va avea la dispozitie 16 milioane dolari pana in 2022, bani care vor fi repartizati dupa cum urmeaza: 3 milioane in 2020, 4 milioane in 2021 si 4 milioane de dolari in 2022. Alte cinci milioane de dolari vor fi rezervati pentru protejarea retroactiva a jucatorilor salariati in perioada cuprinsa intre iulie 2015 si iunie 2020, potrivit unui comunicat al FIFA.Mai multe rapoarte recente, inclusiv cel realizat de FIFPro in 2016 asupra conditiilor de munca din fotbalul profesionist, au atestat proliferarea cazurilor de neplata a salariilor fotbalistilor in intreaga lume.In 2019, FIFA si-a revizuit Codul disciplinar, in care a intarit cadrul de tratament pentru neplata salariului jucatorilor, in special in situatiile care pun in cauza asa-numitii succesori sportivi ai cluburilor debitoare, altfel spus noi cluburi infiintate cu scopul principal de a evita plata salariilor restante catre jucatorii lor.Acordul prevede infiintarea unui comitet de monitorizare compus din reprezentanti FIFA si FIFPRO pentru a prelucra, evalua si a da curs cererilor de subventii din partea FFP FIFA. Chiar daca aceste subventii nu vor acoperi suma totala a salariilor datorate jucatorilor, acest fond va oferi o plasa de siguranta importanta.Presedintele FIFA, Gianni Infantino , a salutat aceasta noua initiativa, afirmand: "Acest acord si angajamentul nostru de a ajuta jucatorii intr-o situatie dificila arata cum interpretam rolul nostru ca organism de conducere al fotbalului mondial. De asemenea, suntem aici pentru a veni in contact cu cei care au nevoie, in special in cadrul comunitatii fotbalului, iar asta incepe cu jucatorii, care sunt figurile cheie in jocul nostru".Acest nou mecanism de ajutorare a fotbalistilor va deveni operational la 1 iulie 2020, precizeaza FIFA.