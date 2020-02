FIFA vrea sa faca o schimbare importanta

Ziare.

Forul fotbalistic mondial a facut aceste declaratii in contextul in care numerosi antrenori , printre care Juergen Klopp, tehnicianul lui Liverpool, s-au plans de programul competitional incarcat."Calendarul meciurilor echipelor nationale joaca un rol central in cresterea sustenabila a fotbalului in toate regiunile lumii si la toate nivelurile", a afirmat FIFA in documentul intitulat "Viziunea 2020-2023: un fotbal cu adevarat mondial"."Din acest motiv, actualul sistem ar trebui, o data pentru totdeauna, sa fie discutat amanuntit cu toate partile interesate si revizuit in functie de nevoile lor intr-un efort colectiv pentru a garanta o abordare cu adevarat globala", a adaugat FIFA.Aceasta modificare este pe lista celor "11 obiective" mentionate de presedintele FIFA, Gianni Infantino , pentru urmatorii trei ani.Printre aceste obiective se numara reforma sistemului de transferuri si extinderea folosirii tehnologiei, inclusiv a asistentei video pentru arbitraj (VAR).De asemenea, FIFA s-a aratat ingrijorata de faptul ca foarte putine echipe din afara Europei si a Americii de Sud au atins faza sferturilor de finala la ultimele trei editii ale Cupei Mondiale. FIFA a remarcat ca aceasta are legatura cu faptul ca in Europa se investeste mult mai mult decat in restul lumii, cu exceptia relativa a Americii de Sud.Dupa ce va mari la 48 numarul echipelor participante la Cupa Mondiala, incepand de la editia din 2026, FIFA isi propune sa ia masuri pentru reducerea decalajului valoric, astfel incat pe termen lung sa existe "cel putin 50 de echipe nationale si 50 de cluburi care sa evolueze la cel mai inalt nivel", a declarat Infantino.