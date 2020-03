Masura pe care FIFA se pregateste s-o ia din cauza epidemiei de coronavirus

Ziare.

Selectionata Chinei va disputa in Thailanda, la Buriram, cu portile inchise, meciurile cu Insulele Maldive si Guam, programate in luna martie in preliminariile CM 2022, in contextul epidemiei de coronavirus (COVID-19). Conform programarii initiale, echipa Chinei urma sa primeasca vizita nationalei Insulelor Maldive pe 26 martie, iar pe 31 martie urma sa joace in Guam.In afara acestor partide, mai mult de 20 de meciuri sunt programate pe continentul asiatic pe 26 si 31 martie.FIFA a indicat ca va face o propune oficiala privind amanarea din aceasta luna din preliminariile CM 2022, zona asiatica, si preliminariile Cupei Asiei din 2023.FIFA a subliniat ca pentru ea si Confederatia Asiatica de Fotbal, sanatatea celor implicati in meciurile de fotbal este pe primul loc. Forul fotbalistic mondial a adaugat ca se va consulta cu federatiile nationale si va continua sa monitorizeze situatia in cooperare cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).