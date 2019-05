O echipa din Romania a fost depunctata de FIFA si risca sa retrogradeze

Ziare.

Gorjenii au fost sanctionati din cauza datoriilor catre doi jucatori, anunta Digi Sport "FIFA ne-a solicitat depunctarea clubului Pandurii cu 9 puncte. Decizia Comitetului Executiv a fost sa punem in aplicare aceasta decizie incepand cu 30 mai", a anuntat presedintele FRF, Razvan Burleanu, intr-o conferinta de presa."Dispune cu unanimitate de voturi aplicarea sanctiunilor solicitate de FIFA cu privire la clubul CS PANDURII LIGNITUL TARGU JIU fara nicio formalitate suplimentara, daca pana la data de 30 mai 2019, ora 24.00, FRF nu primeste o informare din partea FIFA cu privire la retragerea solicitarii de a se aplica sanctiunile respective", se arata intr-o decizie luata de Comitetul Executiv al FRF.Gordan Bunoza si Nikola Vasiljevic sunt jucatorii care au depus memorii la FIFA impotriva Pandurilor. Cei doi ar avea de primit 194.593 de lei, respectiv 150.153 de lei de la gruparea gorjeana.Clubul a mai primit termen pana la 30 mai sa faca dovada platii, in caz contrar urmand a fi depunctat!Daca va fi depunctata, Pandurii va retrograda, cel mai probabil, in Liga a 3-a. In momentul de fata, cu doua etape ramase pana la final, echipa pregatita de Adrian Bogoi e prima deasupra liniei de retrogradare, cu doua puncte peste ultimul loc care duce in Liga a 3-a.