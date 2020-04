Pandemia de coronavirus schimba regulile fotbalului

Ziare.

Lumea fotbalului s-a oprit de mai multe saptamani din cauza pandemiei de coronavirus. In timp ce fotbalistii incearca sa ramana in forma, FIFA se pregateste si ea cat mai bine pentru eventuala reluare a competitiilor.Din dorinta de a reduce riscul propagarii virusului, forul fotbalistic mondial ar putea lua masuri drastice. Potrivit lui Michel D'Hooghe, seful departamentului medical al FIFA si fost presedinte al clubului belgian FC Bruges, jucatorilor ar trebui sa li se interzica sa scuipe."Este o practica raspandita in fotbal si nu este foarte igienic", a explicat el pentru cotidianul britanic The Telegraph."Cand vom relua fotbalul, cred ca trebuie sa evitam cat mai mult asta. Problema este sa stim daca va fi posibil. Poate ca arbitrii vor putea arata cartonasul galben. Este nesanatos si este un bun mijloc de a raspandi virusul. Este unul dintre motivele pentru care trebuie sa fim prudenti inainte de a reincepe. Nu sunt pesimist, dar sunt mai degraba sceptic in acest moment", a spus belgianul.Medicii sunt in favoarea acestei idei, deoarece saliva poate ramane cateva ore pe gazon, de unde riscul pentru ceilalti jucatori, noteaza Le Soir.