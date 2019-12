Platini lanseaza acuzatii dure la adresa presedintelui FIFA

Ziare.

Intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul Le Figaro, Platini a explicat astfel solicitarea inaintata recent de FIFA, care ii cere francezului sa returneze suma de doua milioane de franci elvetieni pe care i-a varsat-o Sepp Blatter si care a provocat suspendarea sa din toate activitatile legate de fotbal."FIFA imi datora bani si mi i-a dat. Cinci ani mai tarziu, atunci cand am candidat la presedintia FIFA, pentru ca 150 de asociatii mi-au cerut acest lucru, Federatia internationala m-a pedepsit pentru ca mi-a dat banii respectivi. Nu pot sa inteleg", a declarat Platini.Fostul presedinte al UEFA a fost condamnat pentru incasarea sumei respective, care, sustine francezul, i-a fost promisa de Blatter cu ocazia colaborarii pe care avut-o cu acesta la inceputul mandatului sau, dar a carei plata a fost facuta chiar inainte de realegerea elvetianului in functia de conducator al FIFA."Americanii, rusii, francezii s-au uitat cu totii la conturile mele. Nu am luat nimic. Sunt incoruptibil. Nu sunt ingrijorat", a mai spus Platini.Fostul capitan al reprezentativei Frantei a declarat ca FIFA doreste acum aceasta suma pentru a-l impiedica sa revina in lumea fotbalului si il acuza pentru asta pe Gianni Infantino, fosta sa "mana dreapta" de la UEFA."Chiar daca nu a fost el cel care a provocat condamnarea mea, Infantino, cu subordonatii sai, cu TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) si cu juristii sai au facut tot posibilul pentru ca eu sa nu revin in fotbal", a explicat francezul.Platini a mai spus ca cei patru ani pe care i-a petrecut departe de lumea fotbalului si este hotarat sa ii atace in justitie pe cei care au provocat suspendarea sa, "intr-un contraatac precum cel al lui Juve din anii '70".Chiar daca sustine ca nu este vorba de o "revansa", Platini spune ca nu poate lasa "puterea acestor brute care o folosesc doar pentru ele", insa nu a confirmat daca intentioneaza sa revina in instantele conducatoare ale fotbalului."Nu renunt la nimic. Daca mai cred ca poate fi bine pentru fotbal si ca pot fi util, ma voi implica total. Si va fi pentru ultima oara. In caz contrar, voi ramane acasa si imi voi vedea de pensia mea", a mai spus fostul presedinte al UEFA.