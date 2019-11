Presedintele FIFA, despre cazurile de coruptie care au zguduit forul mondial

Ziare.

com

"Mesajul este foarte clar si, de asemenea, foarte simplu: nu mai dorim sa retraim niciodata ceea ce s-a petrecut la FIFA, la CONCACAF (Confederatia din America de Nord, Centrala si Caraibe) si in Costa Rica", a declarat Infantino cu ocazia unei conferinte de presa pe care a sustinut-o in Costa Rica, in cadrul unui turneu pe care il efectueaza in America Centrala si Caraibe.In 2015, forul fotbalistic mondial s-a confruntat cu un amplu scandal de coruptie, supranumit "FIFAGate", in care au fost implicati fostul sau presedinte, Joseph Batter, precum si un grup de conducatori din diferite parti ale lumii, unii dintre acestia din cadrul CONCACAF, precum ex-presedintele Federatiei costaricane, Eduardo Li, judecat si condamnat in Statele Unite pentru mai multe infractiuni.In opinia actualului conducator al FIFA, acest scandal a demonstrat ca "fotbalul era mai mult decat intr-o situatie foarte rea, era in moarte clinica".Gianni Infantino a efectuat marti o scurta vizita in Costa Rica, avand o intalnire cu presedintele acestei tari, Carlos Alvarado, precum si cu presedintele Federatiei costaricane de fotbal, Rodolfo Villalobos. Cu aceasta ocazie, presedintele FIFA a anuntat ca exista "posibilitatea foarte reala" ca Panama si Costa Rica sa organizeze impreuna Cupa Mondiala feminina Under 20 din anul 2021.Din Costa Rica, Infantino s-a deplasat in Honduras, a doua etapa a turneului sau prin America Centrala, in cursul caruia va vizita si El Salvador.