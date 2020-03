Presedintele FIFA, despre coronavirus si viitorul fotbalului

Ziare.

com

Infantino a vorbit marti, 24 martie, la sediul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), la Geneva, dupa lansarea celei mai recente campanii de constientizare OMS-FIFA, campanie in care s-au implicat fotbalisti de renume la nivel mondial. Detalii aici!"Sunt zile grele, este un moment dificil si avem un mare adversar, COVID-19. In aceste timpuri, fotbalul trebuie sa arate solidaritate si unitate. Trebuie sa aratam ca lucram impreuna, ca suntem o echipa", a declarat presedintele FIFA, potrivit site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal Presedintele FIFA a subliniat ca lumea trebuie sa ia in considerare gravitatea situatiei la nivel mondial. "Aceasta este o problema globala, iar problemele globale necesita solutii globale, la fel cum situatiile exceptionale necesita masuri exceptionale", a spus Infantino."Trebuie sa tragem toti in aceeasi directie, sa lucram impreuna. Trebuie sa combatem coronavirusul, aceasta este prima prioritate si toata lumea trebuie sa constientizeze ca este grav ceea ce se intampla. Fotbalul este astazi pe locul doi. Mai intai trebuie sa castigam acest meci impotriva coronavirusului si apoi ne vom ocupa de problemele fotbalului", a mai adaugat Infantino.In legatura cu viitorul fotbalului, presedintele FIFA a specificat: "Trebuie sa lucram la viitor si sa evaluam daunele aduse fotbalului, dar aceasta nu este prioritatea in acest moment. O vom face si apoi vom reveni mai puternici. Vom reveni cu idei noi, formate noi, dar acum este timpul sa luptam impotriva coronavirusului impreuna, ca o echipa".Luni, 23 martie, Federatia Romana de Fotbal, Liga Profesionista de Fotbal si Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania au facut un apel comun la calm si responsabilitate catre familia fotbalului romanesc: "Este important ca in aceste momente sa aratam intelegere si unitate pentru ca suntem in aceasta situatie dificila impreuna. Traim vremuri in care nu propriul interes trebuie sa primeze, ci cooperarea intre noi, fie ca este vorba despre fotbalisti, cluburi sau forurile fotbalistice. Avem datoria ca toti cei implicati in fotbal, dand dovada de intelegere, solidaritate si buna-credinta, sa gasim solutiile care sa reduca pe cat de mult posibil impactul negativ asupra intregului fenomen pe care il iubim".