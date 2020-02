Presedintele FIFA le raspunde criticilor

Ziare.

com

Marirea numarului de echipe la Cupa Mondiala, de la 32 la 48, incepand de la editia din 2026, Cupa Mondiala a cluburilor cu 24 de echipe in 2021, dublarea ajutorului virat federatiilor: Infantino nu a somat de cand i-a urmat pe 26 februarie 2016 lui Sepp Blatter, in plin scandal de coruptie."Infantino are o viziune clara despre ce vrea sa faca, este un om al proiectelor", a analizat un obisnuit al reuniunilor de la sediul FIFA de la Zurich."Uneori insa proiectele sale sunt extrem de disruptive. In plus, felul in care procedeaza nu este pe gustul tuturor, fiindca avanseaza testand in public ideile sale", a continuat acest responsabil al fotbalului mondial.O dovedeste proiectul, esuat, de a vedea Qatarul organizand Mondialul din 2022 impreuna cu vecinii sai, in ciuda unui conflict geopolitic.In timp ce actorii privati doresc sa controleze marile competitii, iar cele mai bogate cluburi , cu o influenta tot mai mare, vor sa remodeleze in favoarea lor Liga Campionilor, Infantino, ca un jucator de sah, face sa avanseze pionii sai, intr-o lume in care ego-urile si politica au de multe ori castig de cauza asupra sportului.Desi a fost reales fara opozitie, proiectele sale, dar mai ales lipsa consultarii si a transparentei si interventiile pe langa cluburi nu sunt apreciate.Aceste lucruri au starnit mania presedintelui UEFA , slovenul Aleksander Ceferin, si a presedintelui Confederatiei sud-americane, paraguayanul Alejandro Dominguez, care au avut o intalnire oficiala saptamana trecuta.Confederatia africana (CAF) si presedintele sau, malgasul Ahmad Ahmad, acuzati de o gestiune financiara putin riguroasa, s-au opus tutelei FIFA, refuzand sa prelungeasca mandatul senegalezei Fatma Samoura, ce superviza CAF de sase luni."Toate loviturile sunt permise, nimeni nu face cadouri, relatiile sunt incordate", a confirmat Raffaele Poli, care conduce Observatorul fotbalului, la Centrul international pentru studiul sportului (CIES) din orasul elvetian Neuchatel."Exista o aviditate la toate nivelurile fotbalului, cu aceasta vointa de a scoate maximum de bani care mi se pare ca este ratiunea de a fi a fotbalului la sfarsitul secolului XX si inceputul secolului XXI. Cluburile au apetituri uriase", a analizat Poli.Mai multi observatori cred ca Infantino vrea sa se opuna transformarii fotbalului mondial intr-un fel de NBA, adica un sport formatat, cu ligi inchise si private, ca in campionatele nord-americane."Postura lui Infantino poate permite pastrarea unor prerogative pentru FIFA", a explicat Poli.Un exemplu este sistemul transferurilor, pe care Infantino a continuat sa-l reformeze, marind indemnizatiile pentru cluburile formatoare."Daca s-ar ajunge la modelul NBA, ar fi sfarsitul compensatiilor platite cluburilor, insa ne indreptam spre o consolidare, ceea ce este o garantie", a spus Poli.Un alt oficial al fotbalului mondial are insa cuvinte foarte dure despre bilantul lui Infantino."Este o impostura. Legat de guvernanta, ca sa acapareze puterea si sa evite reforme, a numit o secretara generala slaba (Samoura - n. r.). Numind un 'director al comisiilor independente' (italianul Mario Gallavotti - n. r.), a suprimat total independenta comisiei de etica, ce-l suspendase totusi pe predecesorul sau", a declarat aceasta sursa."A promis de asemenea un control mai riguros al utilizarii ajutorului financiar acordat confederatiilor, or in Africa se vede ca aceste controale sunt mai putin riguroase ca inainte", a adaugat aceasta persoana familiarizata cu instantele fotbalului. Potrivit lui, la Infantino exista "o forma de autocratie de care confederatiile s-au saturat".Se pune intrebarea daca ultima parte a mandatului lui Infantino va fi agitata. "Atribuirea Mondialului din 2026 Statelor Unite (plus Canadei si Mexicului) a adus o acalmie", a subliniat M. Poli. "Iar daca proiectele sale, cum ar fi Cupa Mondiala a cluburilor, functioneaza, el va iesi intarit", a adaugat Poli.