Reactia FIFA dupa suspendarea Rusiei de la Cupa Mondiala din 2022

Forul mondiala a anuntat ca a contactat de urgenta WADA pentru a afla in ce masura se aplica decizia luata luni."FIFA a luat act de decizia luata astazi de Comitetul Executiv al WADA. Suntem in contact cu WADA si cu Asociatia Jocurilor Olimpice de Vara in incercarea de a clarifica efectele acestei decizii", a transmis FIFA pentru Sport Express. Pe de alta parte, WADA a anuntat deja prin purtatorul de cuvant ca sanctiunea se aplica si la Cupa Mondiala din 2022.Amintim ca Rusia a fost suspendata de la toate evenimentele sportive majore care vor avea loc in urmatorii patru ani! Hotararea a fost luata in unanimitate luni, la Lausanne (Elvetia), de catre Agentia Mondiala Antidoping (WADA).Asta inseamna ca steagul si imnul Rusiei nu vor fi permise la evenimente precum Jocurile Olimpice din 2020 sau Cupa Mondiala de fotbal din 2022.Atletii rusi care pot dovedi ca nu sunt implicati in scandalul de dopaj pot participa, insa, sub un steag neutru.Pedeapsa vine dupa ce Agentia Antidopaj din Rusia (Rusada) a fost declarata neconforma, ca urmare a manipularii datelor de laborator predate anchetatorilor in ianuarie 2019.Rusia are la dispozitie 21 de zile pentru a face apel impotriva acestei interdictii.168 de sportivi rusi au concurat sub un steag neutru la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang, dupa ce Rusia a fost interzisa in urma Jocurilor Olimpice din 2014, pe care le-a gazduit la Sochi.Rusiei a primit interzis sa concureze ca natiune in atletism inca din 2015.In ciuda interdictiei, Rusia va putea concura la EURO 2020, la care St Petersburg va fi unul dintre orasele gazda, intrucat UEFA nu este definita ca o "organizatie de evenimente majore" in ceea ce priveste incalcarile antidoping.C.S.